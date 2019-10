Lionel Messi confesó que quiso irse del Barcelona por su problema fiscal con Hacienda [VIDEO]

Lionel Messi no podrá estar en el parón amistosos internacionales de Fecha FIFA de la selección argentina contra Alemania y Ecuador por una suspensión de Conmebol, luego de algunas polémicas declaraciones tras la Copa América 2019. El capitán argentino aprovechó para conceder una entrevista a la emisora RAC 1 donde habló de diversos temas de la actualidad, uno de ellos fue el peor momento que vivió en Barcelona.

Durante los 43 minutos de conversación, Messi admitió que en la temporada 2013-14, a raíz de un problema con Hacienda, quiso marcharse del Barcelona – sobre todo de España - porque se sentía maltradado tras la acusación por evasión fiscal.

“Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oído y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así. Fui el primero y por eso fueron tan duro. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada”, señaló Leo Messi.

“Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa”, agregó.