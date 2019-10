¿Por qué James y Falcao no fueron convocados? DT de Colombia da tajante respuesta

Los capitanes de la selección de Colombia, James Rodríguez y Radamel Falcao, no fueron convocados para los amistosos ante Chile y Argelia porque era “lo mejor” para el equipo, dijo este martes su director técnico, Carlos Queiroz.

“Todas las decisiones que tomo en mi vida de entrenador son la respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo mejor para el equipo? Nada más”, afirmó el DT de la selección de Colombia tras ser preguntado por esas dos ausencias.

"No podemos quedarnos a llorar o lamentando en las paredes que no está A o B o C, eso no es una buena cosa para el futuro de Colombia”, agregó en rueda de prensa en Alicante, España.

Queiroz negó las versiones de medios de Madrid que afirmaban que James Rodríguez pidió no ser llamado para los amistosos del 12 y 15 de octubre para ganar terreno en el Real Madrid, al que regresó esta temporada tras estar dos años cedido en el Bayern Múnich.

“Miré que alguien ha dicho que James Rodríguez ha pedido no estar en el equipo, eso no es verdad, nunca en mi vida me pasó que un jugador pidiera no estar”, sostuvo.

Sobre Radamel Falcao, goleador histórico de la selección de Colombia, el entrenador portugués señaló que desde que sufrió rotura de ligamentos en la rodilla izquierda en 2014 se ha perdido el 45% de las convocatorias al combinado nacional principalmente “por motivos de lesión”.

El ‘Tigre’ se unió esta temporada al Galatasaray, que ha tenido un comienzo irregular en la Champions y la liga local. “Estamos en un momento difícil de las ligas europeas, muchos partidos, muchos viajes, y hay que saber también manejar bien los jugadores si quieres tener un buen equipo”, apuntó.

Radamel Falcao y James Rodríguez tampoco fueron llamados para los preparatorios de septiembre en los que Colombia empató 2-2 con Brasil y 0-0 con Venezuela.

“Tengo la ilusión de tener listos los mejores jugadores cuando llegue el momento en que un partido es nada menos que tres puntos”, afirmó Queiroz, en una alusión al clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar 2022, que se inicia en marzo próximo.

Colombia enfrentará el sábado a Chile en Alicante y el 15 de octubre a Argelia en Lille (Francia). La Roja la eliminó en cuartos de final de la Copa América disputada en junio y julio en Brasil. “Si queremos ser mejores que Chile no podemos seguir haciendo las cosas del pasado, hay que cambiar”, advirtió.