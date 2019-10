Ter Stegen zanjó polémico cruce de palabras con Neuer: “Tenemos una relación buena”

La selección alemana jugará este miércoles un amistoso contra Argentina en el Estadio Signal Iduna Park. El guardameta alemán Marc-André ter Stegen brindó una conferencia de prensa donde habló sobre su relación sobre Manuel Neuer luego del cruce de declaraciones entre ambos y la ausencia de Lionel Messi, capitán albiceleste.

“No estoy peleado con Manuel Neuer, sabe que cuando hice esas declaraciones iban por mí, no por él. Tenemos una buena relación, muy profesional, hablamos mucho pero este tema no ha sido motivo de discusión entre nosotros. Tengo una relación buena y sin ningún tipo de enfrentamiento. No hay ninguna pelea entre nosotros ni nada que nos haya llevado a discutirlo entre nosotros”, explicó.

El entrenador Joachim Löw decidió colocar a Ter Stegen en la portería frente a Argentina, aunque insistió que el número uno y capitán de su selección para la Eurocopa del próximo año es Neuer, quien estará ante la portería en el partido del próximo domingo contra Estonia, clasificatorio para el torneo europeo.

Por otro lado, el portero del Barcelona lamentó no coincidir con su compañero Lionel Messi en el amistoso frente a Argentina, aunque admitió que su ausencia también será “algo bueno” para él.

"Habría sido bonito poder enfrentarnos ahí. Aunque tal vez también es bueno que no esté", ironizó ter Stegen sobre Messi, quien sigue suspendido por la Conmebol por unas polémicas declaraciones.

Ter Stegen advirtió, sin embargo, que la Albiceleste es una "selección peligrosa, también sin Leo" e insistió en que todo el conjunto alemán iba a tratar de mostrar "lo mejor de sí mismo" ante ese amistoso.

Con información de EFE.