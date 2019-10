Samuel Eto´o y sus polémicas palabras sobre Guardiola y Mourinho

Samuel Eto’o, exmundialista con Camerún en 2010 y 2014, participó en una charla durante un congreso en Doha, Qatar, en la contó algunas anécdotas que vivió durante su etapa como jugador bajo el mando de Josep Guardiola y José Mourinho en el Barcelona e Inter de Milán, respectivamente.

El camerunés tuvo palabras ambiguas para describir su relación con el entrenador catalán. "Yo estoy enamorado de Guardiola como entrenador, pero no como persona. Es el técnico que mejor me ha dado el mensaje, yo he aprendido realmente a jugar al fútbol con Guardiola. Lo interpreta mejor que ninguno”, señaló el exjugador.

Sobre Mourinho, indicó que, pese a que al inicio su relación no fue la mejor, pudo solucionar las cosas luego de conversar con él. “Cuando estaba en el Inter el cabr** de Mou me dejó un mes en el banquillo y me ponía a calentar en el minuto 89. Después de un tiempo fui a verlo a su despacho y hablamos claro. “Bien, ahora ya tengo a mi jugador”, me dijo. Después de eso todo ya fue bien entre nosotros” contó.

También se dio tiempo para hablar acerca del DT que más lo marcó como futbolista.“Si tengo que quedarme con un entrenador es con Luis Aragonés, porque él me dio una charla en el Mallorca que cambió totalmente mi vida de futbolista. Tenía una fuerte personalidad, como yo, pero era como un padre conmigo”, confesó.

Agregó que el español sería su modelo a seguir si decide regresar a los campos de fútbol, pero desde el banquillo. “Si soy entrenador sería un gran honor parecerme a él”, declaró.

Samuel Eto’o se retiró oficialmente como futbolista en setiembre de este año. A lo largo de su carrera, ganó diversos títulos con su selección y sus clubes, siendo los más importantes la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2000, así como tres Champions League con Barcelona e Inter de Milán.