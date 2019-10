Amenazaron con despido a jugadores de Binacional

Siete se presentaron en la conferencia de prensa posgoleada a Mannucci, incluso hubo dos que no estuvieron en el estadio ese día. Ellos anunciaban que el lunes no entrenarían si no se les cancelaba una deuda del año 2018. La República supo que esa deuda no consta en documento alguno y que fue un acuerdo verbal con la directiva.

Tras la conferencia y sin dar más detalles, los jugadores se retiraron a sus domicilios, algunos cansados por haber jugado y mantener al equipo en el primer lugar del puntaje acumulado, lo que lo puede llevar a la final del campeonato nacional.

A los minutos, el club Deportivo Binacional emitió un comunicado rechazando la forma de protesta de los jugadores con el objetivo de dañar la imagen del club y de sus dirigentes. “La información sobre deudas es falsa”, afirmaron.

Se supo que, tras la intervención de los deportistas, llegó a las cuentas de cada uno un depósito de dinero.

Roberto Mosquera citó a los jugadores para ayer a las 9:00 horas en Caracoto, para entrenar con miras al partido de visita ante Melgar.

Los nueve futbolistas, involucrados en el tema de la deuda, estuvieron presentes, pero no trabajaron con normalidad. Al final de una jornada que no tuvo la energía debida tras conseguir una goleada, apareció el presidente Juan Aquino Condori, quien, bastante mortificado, dijo que iba a haber despidos por dañar la imagen del club.

Se dirigía exclusivamente a los nueve jugadores a los que se les debía dinero: Ampuero, Aubert, Polar, Sotillo, Fernández, Rodríguez, Zeta, Tello y Reyes. En medio del desconcierto, el mandamás de Binacional se retiró.

Fuentes del club indicaron a este diario que por la tarde el directivo se reunió con cada jugador en forma privada y personal. Se especula que Aquino habría reflexionado sobre su decisión, sabiendo que tendría que pagar un gran monto por despido arbitrario y, además, dejaría a Roberto Mosquera sin jugadores claves en la columna vertebral del equipo.

Al cierre de esta edición, un video con los nueve jugadores involucrados circuló en Internet.