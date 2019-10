Administrador de Melgar no se fue en el mejor momento

Jorge Jiménez

Siempre se vio a José Suárez con una sonrisa en el rostro. Mucho más cuando Melgar ganaba o presentaba a un nuevo auspiciador del club.

También se le vio llorar en el campeonato del 2015 o cuando se fue Juan Reynoso, por ejemplo.

Ayer estuvo cerca de soltar una lágrima, pero se contuvo. Fue cuando manifestó su renuncia irrevocable a la administración del club y cuando manifestó su pena por dejar a la que considera su familia melgariana.

Casi seis años estuvo José Suárez Zanabria al frente de la administración del FBC Melgar. Ayer renunció de forma irrevocable y se fue por la puerta grande.

“Dejo a una familia aquí y la verdad es que la decisión me da mucha pena. La he conversado con mi familia y me voy por temas netamente personales”, dijo la persona que dio la cara cuando hubo buenos y malos resultados, y sobre todo cuando se cuestionó al inversionista Jader Rizqallah.

Muy emocionado, aseguró que el equipo va a salir del mal momento actual y que Osella tiene todo el respaldo para seguir con su trabajo.

Antes de su presentación, hubo rumores sobre una posible renuncia del argentino, pero no fue así.

“Hemos librado duras batallas para lograr un campeonato, subcampeonato y primeros lugares, y para competir a nivel internacional. No ha sido fácil, pero sé que el club pagará sus deudas y seguirá en franco crecimiento”, agregó.

Suárez lamentó no dejar al club con un escenario deportivo propio, pero confía en que así será pronto. En la historia de Melgar, es uno de los pocos que se va por la puerta grande.