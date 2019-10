Ver HOY EN VIVO WWE Raw por Fox Sports 2: sigue aquí la resaca de Hell in a Cell 2019

WWE Raw EN VIVO | Ver Raw en español Gratis por Internet | YouTube | Live Streaming | HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 2) los luchadores de la marca roja empezarán a contar nuevas historias tras el evento Hell in a Cell 2019.

Este renovado Monday Night Raw tendrá lugar en el Rabobank Arena de Bakersfield, California, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto y el resumen final con todos los resultados a través de La República Deportes.

Horario de transmisión de WWE Raw en español

La edición número 1376 de Monday Night Raw, que tiene como atractivo el careo entre Braun Strowman y el campeón de boxeo de peso pesado Tyson Fury, empezará a las 7:00 p. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no pierdas uno de los programas con más acogida en WWE:

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami, Florida) - 8:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

El universo de WWE quedó muy molesto el último domingo tras el final de la lucha estelar de Hell in a Cell entre Seth Rollis y ‘The Fiend’ Bray Wyatt, que terminó en descalificación cuando dentro de la celda infernal todo está permitido.

Es por eso que, para resarcirse de ese abucheado final, los encargados de Raw han pactado luchas y momentos para entretener al público, como es el caso de la lucha entre Natalya y Lacey Evans en un Last Woman Standing Match (última mujer que quede en pie).

Asimismo, en el segmento “Miz TV” aparecerán dos luchadoras que salieron victoriosas en Hell in a Cell y que en las últimas semanas han hecho dupla: Becky Lynch (campeona femenina de Raw) y Charlotte Flair (flamante monarca de la división femenina de SmackDown).

No obstante, tanto The Man como The Queen también tiene pactado una lucha ante las flamantes campeonas en pareja de la WWE: las Kabuki Warriors (Asuke y Kairi Sane).

Canal de transmisión para ver EN VIVO WWE Raw en español

Para poder seguir todos los pormenores de WWE Raw en español, podrás recurrir al siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Sports 2. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por USA Network.

