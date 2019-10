WWE Hell in a Cell 2019 EN VIVO ONLINE: cartelera, a qué hora y dónde ver el evento

WWE Hell in a Cell 2019 EN VIVO | Ver Hell in a Cell en español Gratis por Internet | Live Stream | HOY se desarrolla (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network) y tendrá como principal atractivo la lucha entre Seth Rollins vs. Bray Wyatt (‘The Find’) por el Campeonato Universal de Raw dentro de la celda infernal.

Este evento pague por ver de la WWE se llevará a cabo en el Golden 1 Center de Sacramento, en California, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto, las mejores incidencias, los resultados de los cambates y el resumen final a través de La República Deportes.

WWE Hell in a Cell 2019 EN VIVO Fox Action: sigue aquí el Kickoff

WWE Hell in a Cell 2019 EN VIVO Fox Action: Previa del evento

¿A qué hora inicia la cartelera de WWE Hell in a Cell 2019?

El Hell in a Cell 2019, que tiene pactado solo cinco luchas en la cartelera principal, de las cuales cuatro serán titulares y la restante será en una lucha por parejas, iniciará a las 6:00 p. m. (hora en Perú). Aquí te dejamos los horarios de este nuevo evento de la WWE en los diversos países:

Honduras - 5:00 p. m.

El Salvador - 5:00 p. m.

Nicaragua - 5:00 p. m.

Costa Rica - 5:00 p. m.

México - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Panamá - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 7:00 p. m.

Bolivia – 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Paraguay - 7:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

*Cabe destacar que el Kickoff de Hell in a Cell 2019 será transmitido por las redes sociales oficiales de WWE una hora antes del show.

WWE Hell in a Cell 2019 EN VIVO FOX Action: Esta es la cartelera

Universal Championship Match: Seth Rollins (c) vs. Bray Wyatt (‘The Find’) en la celda infernal

Raw Women’s Championship Match: Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks en la celda infernal

SmackDown Women’s Championship Match: Bayley (c) vs. Charlotte Flair

WWE Women’s Tag Team Championship Match: Alexa Bliss & Nikki Cross (c) vs. The Kabuki Warriors

Lucha en parejas: Roman Reigns y Daniel Brayan vs. Erick Rowan y Luke Harper

¿Dónde ver hoy EN VIVO WWE Hell in a Cell 2019?

Para poder seguir todos los pormenores de este evento de WWE, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

Perú y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

Estados Unidos: WWE Network EN VIVO y Fox Action EN VIVO

WWE Hell in a Cell 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre, ‘Sobre las Cuerdas’ analizó la escueta cartelera de WWE Hell in a Cell 2019, en donde posiblemente algunos títulos cambien de manos. Escúchalo a continuación.