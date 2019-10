Advíncula a Yotún tras enterarse de su lesión: “Volverás pronto, hermanito”

Yhosimar Yotún no jugará en el Perú vs Uruguay, partido amistoso 2019 planteado por la FIFA, debido la reciente lesión que sufrió en el último encuentro entre América vs. Cruz Azul por la liga de México. Su compañero Luis Advíncula le brindó su apoyo tras enterarse de la noticia.

Por medio de su cuenta de Instagram, 'El Rayo’ le envió un sentido mensaje a Yotún usando una fotografía donde ambos están en medio de un anterior entrenamiento de la selección peruana.

“Volverás pronto, hermanito. Y más fuerte que nunca, chocolatero. Te quiero mucho”, fueron las palabras de Advíncula para el jugador de Cruz Azul. Los futbolistas son amigos hace varios años y el mensaje difundido es una muestra de apoyo y afecto.

¿Cómo fue la lesión de Yoshimar Yotún?

El volante peruano sintió un malestar a los 80′ de juego en el partido América vs. Cruz Azul por la Liga Mx. Yosimar Yotún sufrió un dolor en el muslo izquierdo, este síntoma alertó al entrenador pidió sacarlo.

A pesar que su equipo ganó la jornada por 5 goles a 2 ante las ‘Aguilas’; él perdió la oportunidad de jugar los dos amistosos programados por la FIFA para el 11 y 15 de octubre ante Uruguay.

¿Quién reemplazará a Yotún en la selección peruana?

A través de un comunicado oficial en Twitter, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que Yotún será reemplazado por el jugador de Universitario de Deportes, Alejandro Hohberg.

“La Federación Peruana de Fútbol lamenta informar que la convocatoria de Yoshimar Yotún ha quedado sin efecto debido a una lesión en el músculo bíceps femoral izquierdo”, se lee en el anuncio.