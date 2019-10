The Rock regresó a lo grande y le aplicó el ‘codazo del pueblo’ a Baron Corbin [VIDEO]

El comienzo de Friday Night SmackDown en FOX tuvo un comienzo electrizante. Dwayne Douglas Johnson, más conocido como The Rock, reapareció en la marca azul a lo grande y, rápidamente, se unió a ‘The Man’ para arremeter contra el ‘King of the Ring’ Baron Corbin.

El ‘Rey’ Corbin interrumpió a la Campeona Femenina de Raw Becky Lynch mientras se preparaba para su batalla de equipo junto a Charlotte Flair contra Bayley y ‘The Boss’ Sasha Banks, pero fue interrumpido de inmediato por el hombre que, literalmente, inventó el show, The Rock .

‘The Great One’ estaba en forma vintage, lanzando insultos a Baron Corbin como si no fuera asunto de nadie y burlándose de su atuendo extravagante del Rey del Anillo. ‘The Man’ se metió en la diversión, con los dos intercambiando ideas sobre un nuevo apodo para ‘King Corbin’.

Echando humo después de ser atacado, Baron Corbin intentó atacar a ‘The People’s Champ’, pero The Rock y Lynch le propinaron una paliza. La arremetida fue coronada por un ‘People’s Elbow’ y un atronador ‘Rock Bottom’, creando el primer momento icónico de Friday Night SmackDown en FOX.