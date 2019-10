Juan Pablo Pino quiere volver a Universitario: “Sería una bonita revancha”

En el 2016, Universitario de Deportes llamó la atención de todos al fichar a un jugador que tenía una amplia trayectoria en clubes europeos con mucha historia. Roberto Chale, director técnico de los Cremas en ese tiempo, dio el visto bueno para que llegara Juan Pablo Pino.

El colombiano llegó al fútbol peruano en medio de una gran expectativa y su contrato era por aproximadamente dos años; sin embargo, su pasó en la U fue fugaz debido a una serie de lesiones —no jugaba de manera oficial desde el 2014— y problemas contractuales.

Tras su paso por Universitario, Juan Pablo Pino solo jugó en dos equipos y este año no tuvo la suerte de encontrar un club. El popular Mago se encuentra en Cartagena, Colombia, y desde ahí afirmó que tiene el deseo que regresar al conjunto crema por su revancha.

“Hasta ahora no he tenido contacto directo para volver al Perú, pero me gustaría regresar. Por las lesiones no pude demostrar lo que hice en otros equipos. De hecho, cuando a uno le va mal en un club, le queda ese sinsabor de volver para poder demostrar todas sus condiciones. Sería una bonita revancha. En la U me trataron muy bien”, dijo el volante en una entrevista con el diario Depor.

Una de las pocas alegrías que le dio Juan Pablo Pino a los hinchas de Universitario de Deportes fue marcarle un gol a Alianza Lima en un clásico, que después terminó en una serie de reclamos por incumplir una de las normas que estaban en la bases del campeonato de ese año. El Cafetero de 32 años, finalmente, solo jugó cuatro partidos oficiales.

“A pesar de los grandes clubes por los que pasé en Europa, Universitario es una gran institución y me di cuenta que tiene una de las mejores hinchadas del mundo”, sentenció el exfutbolista del AS Mónaco, Galatasary, Olympiacos, etc.

DATO: Universitario de Deportes jugará de visita este domingo ante Sport Boys a partir de las 3:30 de la tarde, con el objetivo de seguir alejándose de sus rivales en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1.