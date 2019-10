Perú respira Buenos Aires previo al encuentro ante Uruguay

La posibilidad de que Christian Cueva quede fuera del once titular que enfrentará el próximo viernes a Uruguay en Montevideo genera la esperanza de tener oportunidad a más de un convocado a la selección nacional.

Volver al 4-3-3, como ante Brasil en el amistoso disputado en Estados Unidos, es una posibilidad para Ricardo Gareca, quien tendrá el plantel completo recién el lunes. Y es que la ‘Bicolor’ entrenó ayer en la mañana en la Videna y por la noche viajó a Buenos Aires, donde entrenará hasta el lunes para luego partir a Montevideo.

PUEDES VER Selección uruguaya entrenará en el estadio Matute para el choque de vuelta ante Perú

Christian Cueva, Aldo Corzo, Patricio Álvarez, Christofer Gonzales, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Armando Alfageme conforman la delegación que partió a Argentina desde Lima. Precisamente, este último conversó con la prensa sobre la posibilidad de ser titular ante el cuadro ‘Charrúa’. “No me siento titular, vengo a sumar y a tratar de corregir las cosas, de tratar errores. Los entrenamientos son muy intensos. Habló (Gareca) un poco conmigo y me recomienda que a la hora de recuperar y dar el primer pase no darlo tan apresurado, pero que esa salida sea importante, porque de nada sirve recuperar y luego perder el balón. Así me den un minuto, voy a aprovecharlo”, señaló para luego referirse a la ausencia de Luis Suárez y Cavani. “Quizás sean los referentes, pero tienen una infinidad de jugadores en esa posición”, acotó

Perú volverá a jugar con Uruguay el 15 de este mes (8:30 p.m.) en el Estadio Nacional.

Sabías que...

- Elegido. La Federación de Uruguay confirmó que entrenará en Matute a su llegada a nuestro país, esto debido a la relación que mantienen con Pablo Bengoechea.