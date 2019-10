Pep Guardiola llenó de elogios a Marcelo Gallardo tras victoria sobre Boca

El director técnico de River Plate Marcelo Gallardo sigue recibiendo infinidad de elogios. Mientras un rumor lo vincula al Barcelona de Lionel Messi, el estratega ‘millonario’ recibió un tremendo elogio por parte de Josep Guardiola tras la victoria sobre Boca Juniors en Copa Libertadores.

“Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel resultados, de darle consistencia, y otro año y otro año. Y se van jugadores pero sigue estando a nivel”, atinó en primera instancia Pep Guardiola para TNT Sports.

River Plate le ganó 2-0 a Boca Juniors en la primera semifinal de la Copa Libertadores y la noticia dio la vuelta al mundo. “Ojalá algún día pueda enfrentar a su equipo. Es increíble”, añadió el estratega español.

A Josep Guardiola le gusta el balompié argentino y, en esta oportunidad, no perdió la chance de elogiar al ‘muñeco’.

"No me explico que no esté nominado a mejor entrenador del mundo. Hoy somos tres (Guardiola, Klopp, Pochettino) y él no está. Y no solo por lo que hizo este año, sino por lo que logró desde que está en River", subrayó el DT catalán.

Desde que tomó las riendas del ‘millonario’, a mediadios del 2014, Marcelo Gallardo conquistó diez títulos: tres nacionales y siete internacionales, entre ellos dos Copa Libertadores.