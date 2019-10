WWE SmackDown EN VIVO con The Rock: hora y canal para ver los 20 años de la marca azul

WWE SmackDown EN VIVO | Ver SmackDown Gratis por Internet | Live Streaming | Se realizará este viernes 4 de octubre (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 3) para celebrar los 20 años de la marca azul con el regreso de grandes leyendas, como Dwayne Johnson, más conocido en el mundo de la lucha libre como The Rock.

Este programa especial de la WWE se llevará a cabo desde el Staples Center de Los Ángeles en California, Estados Unidos y podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias y los resultados de las luchas a través de La República Deportes.

PUEDES VER Superestrellas de WWE casi se enfrentan en fiesta de actriz de cine para adultos [VIDEO]

¿A qué hora es WWE SmackDown con el regreso de The Rock?

Los 20 años de SmackDown Live, que tendrá como lucha estelar la de Kofi Kigston vs. Brock Lesnar por el Campeonato de WWE, iniciará a las 7:00 p. m. (hora en Perú). Aquí te presentamos los horarios para que no te pierdas esta edición especial de la marca azul:

Honduras - 6:00 p. m.

El Salvador - 6:00 p. m.

Nicaragua - 6:00 p. m.

Costa Rica - 6:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Nueva York y Washington) - 8:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

Previo al evento Hell in a Cell, la WWE nuevamente se viste de gala para llevar a cabo una episodio inédito de SmackDown, histórica marca que cumple 20 años en el aire y que tendrá a grandes invitados para celebrar un aniversario más.

Las leyendas —y miembros del Salón de la Fama de WWE— que se destacan para este show son: Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, Hulk Hogan, Sting, Ric Flair, Booker T, Lita, Mick Foley, Kurt Angle, Bill Goldberg, Trish Stratus, entre otros.

Sin embargo, la exsuperestrella que ha llamado la atención de todos los fanáticos es The Rock, quien después de tres años volverá a la WWE. “No hay mejor lugar como el hogar”, manifestó el actor de cine a través de sus redes sociales oficiales.

Hasta el momento se desconoce qué papel tendrá y en qué momento aparecer The Rock en el vigésima aniversario de SmackDown. No obstante, hay rumores de que Dwayne Johnson compartirá el ring con la actual campeona femenina de RAW: Becky Lynch.

Las miradas no solo se centrarán en The Rock, ya que también se han pactado algunas luchas dignas de una gran evento, como el Kofi Kigston vs. Brock Lesnar por el título de WWE. Asimismo, Shane McMahon y Kevin Owens pondrán en juego sus carreras en un combate de escaleras.

Canal de TV para ver EN VIVO WWE SmackDown con el regreso de The Rock

Para poder seguir todos los pormenores de WWE SmackDown, podrás recurrir al siguiente canal de TV: Fox Sports 3. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO FOX, que pagó cerca de un billón de dólares para hacerse de los servicios de la marca azul.

Cartelera de WWE SmackDown con el regreso de The Rock

- WWE Championship match: Kofi Kingston (c) vs. Brock Lesnar

- Becky Lynch (campeona femenina de RAW) y Charlotte Flair vs. Bayley (campeona femenina de SmackDown) y Sasha Banks

- Ladder match: Kevin Owens vs. Shane McMahon (quien pierda se irá de la WWE)

- Roman Reigns vs. Erick Rowan