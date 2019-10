¿Ter Stegen o Neuer? Löw da la última palabra tras ver a ambos en la Champions League

Manuel Neuer seguirá siendo el portero titular de la selección alemana, señaló este viernes el técnico Joachim Low, poniendo fin al culebrón que abrió Marc-Andre ter Stegen al reclamar más minutos.

La cuestión de la portería alemana se ha convertido en un psicodrama, desde que Ter Stegen, de 27 años, admitiese que había sido “un duro golpe” no haber disputado un solo minuto en los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa-2020 que Alemania disputó en septiembre, uno de ellos la dura derrota 4-2 frente a Holanda.

Las quejas de Ter Stegen no sentaron nada bien a Neuer, que dejó entrever que el azulgrana no miraba por el bien de la selección. “No creo que Manu (Neuer) deba expresarse sobre mis propios sentimientos y juzgarlos. Sus declaraciones son inoportunas”, respondió el ex del Borussia Mönchengladbach.

Löw cortó el debate este viernes en un comunicado, con motivo de la lista para los partidos ante Argentina y Estonia. “Neuer es nuestro capitán y nuestro número 1 en este momento, con la Eurocopa en el horizonte, si no hay imprevistos”, señaló el técnico.

Entre las novedades de la convocatoria, el debut del joven centrocampista del Bayer Leverkusen Nadiem Amiri, de 22 años, único goleador germano en la final de la Eurocopa sub-21 que la Mannschaft perdió con España (2-1).

Alemania juega en Talín ante Estonia en la clasificación para la Eurocopa el domingo 13 de octubre. Antes se enfrentará, el miércoles 9, a Argentina en un amistoso, informó AFP.