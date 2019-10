Selección Sub 23: Solano mira el futuro

Por: Gustavo Peralta

La Sub 23 de Nolberto Solano se alista para un nuevo desafío: el preolímpico de enero. El técnico habló con La República sobre sus planes de cara a este torneo y a los cotejos amistosos que afrontará la Bicolor este 10 y 13 de octubre ante Colombia en el Callao.

¿Cómo tomas este reto?

En lo personal, como una revancha y la satisfacción de haber tenido tiempo para organizarnos mejor luego de lo que nos pasó en los Panamericanos. Este es un grupo de chicos con mucho talento, jugadores ya formados, profesionales, de cara a los planes que uno tiene. Siempre digo que Sub 23 suena muy simbólico, pero son chicos profesionales, para mí es una reserva de la selección absoluta.

¿Ya volteaste la páginas de lo sucedido en Lima 2019?

Cuando uno asume compromisos sabe sus pro y sus contras. Sabíamos que el margen de trabajo, la manera en la que se había presentado la oportunidad, era complicada, pero lo asumí con profesionalismo. Cuando las cosas salen mal hay que aguantar el huracán de críticas. Lo he vivido, he convivido con eso como jugador, esto ya es familiar. En cabeza fría hacer autocrítica.

¿Qué es lo más importante en los amistosos con Colombia?

Todo. El resultado te da confianza, obviamente lo más importante es ver el nivel de los jugadores de cara a la competencia oficial, porque nos vamos a enfrentar a una Colombia que tiene jugadores muy importantes. Ellos tienen más tiempo juntos y jugando partidos amistosos, pero no vamos a poner ninguna excusa. Hay que sacarle provecho a estos partidos, nos harán muy bien.

¿Tuviste problemas para armar la lista?

Han coincidido en esta oportunidad que haya mucha gente de Cristal, que justo está peleando el campeonato junto a Universitario y Alianza, pero hay una buena relación, estamos hablando con los técnicos. Tampoco hay que desproteger a la selección, hay que respetar un poco las decisiones que se puedan tomar. Hay buen acuerdo, no queremos perjudicar a nadie.

¿Por qué Kevin Quevedo en la Sub 23 y no que tenga continuidad en la selección absoluta?

Ricardo toma las decisiones en la selección mayor. Kevin es un chico joven que se está ganando de a poco las oportunidades, ya estuvo en una convocatoria en la selección mayor y si continúa en ese camino estará nuevamente ahí, depende de él.

¿Cuál crees que es la liga ideal para él?

Lo único que tiene que hacer es no dejar de jugar al fútbol. Puede ir a Holanda, Bélgica, Portugal, Grecia, pero tiene que jugar. La única manera, y te lo hablo por experiencia, el rodaje, el tiempo en el fútbol es lo que te hace crecer como jugador. Donde tenga que ir, tiene que ir a jugar.

Hay chicos en la Sub 23 que destacan, por ejemplo Yuriel Celi, ¿qué opinas de él?

Nos ilusionamos todos con él. Tengo la costumbre de compararlo mucho con Carlos ‘Kukin’ Flores. Lo uso en la volante porque es un jugador que le gusta el balón, tiene calidad y está fuerte para el contacto. Esperemos que deje de ser una promesa para ser una realidad.

¿Sebastián La Torre y Olivares son las opciones para reemplazar a Paolo Guerrero?

Hay que llevarlos despacio, no pensar en que van a reemplazar a alguien, sino que en algún momento sean nuestros ‘9’ con su forma, su estilo de jugar. Son grandes y fuertes, que marquen su propia historia.

‘Ñol’ sobre Cueva: “No hay que ensañarnos con él”

¿Te preocupa lo que está sucediendo con Christian Cueva?

Nos ensañamos demasiado con un jugador. No vamos a negar las cosas negativas que han pasado con él, pero no hay que hacer una bola de fuego de todo esto. Christian es un ser humano como todos, siendo un padre de familia va a tener que entender todas estas cosas, acá le caen consejos por todos lados, ya hemos hablado con él. Nos ha dado alegrías, pero tienen que entender que es una persona pública. De jóvenes todos hemos cometido errores, él la tiene clara y tiene que darle vuelta a todo. Podemos tener más piedad con él, no hay que ensañarnos. Los jugadores del 70, 80, iban al mundial pero tampoco eran angelitos. Christian está convencido de lo que tiene que corregir, ya depende de él.

¿Qué tan importante ha sido la influencia de Gareca en tu carrera como técnico?

Lo mejor que me ha podido pasar. Ha sido una maestría vivir estos cuatro años con él, he crecido, aprendido y aportado. Me siento un privilegiado, Ricardo es un excelente técnico y persona. Dios quiera que todo este aprendizaje, el día que decida dirigir a un club, pueda aportarlo.