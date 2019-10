Nolberto Solano defiende a Cueva: “Es un chico bueno, no ha matado a nadie” [VIDEO]

Hace unos días las redes sociales explotaron tras la filtración de un video en el que se observa a Christian Cueva, integrante de la selección peruana, peleándose con un hincha del Santos en Brasil. El encargado en publicar las imágenes fue un periodista brasileño, quien no dudó en criticar al jugador.

Luego que se hiciera viral el video, diversos presentadores e hinchas lanzaron duras críticas contra Christian Cueva. Sin embargo, otros han preferido apoyar a Aladino, como es el caso de Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana.

Para Ñol, Christian Cueva siempre ha respondido en lo futbolístico, pero tienen que saber encaminarlo porque es como un hijo.

“Cada uno tiene sus opiniones. Cueva es parecido a tener un hijo. A veces hay uno bueno y hay otro que nos sale medio..., que hay que llevarlo, encaminarlo. Él es el único autocrítico para corregir estas cosas; pero internamente, desde lo futbolístico, nos ha respondido siempre al cien por cien”, señaló Ñol en una entrevista al diario El Bocón.

Asimismo, Nolberto Solano cree que Christian Cueva es un buen muchacho y que hará de todo para corregirse y seguir dándole alegrías a la selección peruana.

“Sabemos todos que no solo hay que mostrar (un buen comportamiento) en la interna, sino también afuera. Él es un chico bueno, todos nos equivocamos, es un ser humano, no hay que sepultarlo, no ha matado a nadie, no ha secuestrado a nadie, no ha hecho nada para que el país se nos caiga. Él mismo se va a corregir y seguir dando alegrías”, finalizó.