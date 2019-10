Hohberg al no ser llamado por Gareca: “Seguro algo me falta o hay compañeros mejor que yo” [VIDEO]

No bajará la guardia. Alejandro Hohberg viene destacando en Universitario de Deportes, su juego es ascendente y se ha vuelto clave en el esquema de Ángel Comizzo. La Liga 1 Movistar lo ha considerado como uno de los jugadores más destacados de la actual temporada. A pesar de esas distinciones, Ricardo Gareca no lo ha llamado a la selección peruana, el jugador ‘crema’ se refirió en una reciente entrevista sobre ese tema.

El jugador de 28 años lleva 7 goles con la camiseta ‘merengue’, siendo titular en 26 partidos. Sobre la selección peruana, el centrocampista indicó que una de sus metas es volver a vestirse de blanquirrojo.

“No sé que me está faltando para ser llamado a la selección peruana. Igual, siempre trato de mejorar y agarrarle la onda rápido en movimientos. Cuando me toca jugar de ‘9’, lo trato de hacer de la mejor manera, siempre ayudando al equipo. La idea es ir mejorando, porque es un objetivo que tengo”, afirmó para ESPN.

“Si hoy no me tocó estar, seguro algo me falta o hay compañeros que están un poco mejor que yo”, agregó el elemento de Universitario de Deportes.

“Mantengo la ambición de volver a la selección peruana. Lo más lindo es ser convocado y ser parte de la selección que pasa un momento dulce y todos quieren estar. Cuando no me vi en la lista de convocados, me puse el chip de seguir manteniendo el nivel. Sé que me estoy jugando cosas importantes en la ‘U’”.

Alejandro Hohberg ya ha recibido el llamado del Tigre. Esto fue en la Copa América Centenario que se desarrolló en los Estados Unidos. En dicho torneo jugó dos partidos de titular, frente a Ecuador y ante Haití.