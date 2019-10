Liverpool vs. Leicester City EN VIVO: horario, canales y estadísticas para seguir el partido de la Premier League

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 8 de la Premier League, este sábado 5 de septiembre, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2, beIN Sports, y Sky Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los ‘Reds’?

El cuadro de los ‘Reds’ llegan motivados al Liverpool vs. Leicester, el último miércoles vencieron 4-3 al Salzburgo de Austria por la segunda fecha de la Champions League. Cabe mencionar que a pesar de sumar sus primeros tres puntos en la competición, el resultado casi se les va de las manos ya que iban goleando 3-0 de manera parcial, luego el contrincante igualó la serie al inicio de la segunda mitad. Mohamed Salah se vistió de héroe para firmar el cuarto gol para así darle alegría a los hinchas que habían llegado a Anfield.

Ahora, pasada esa página, los pupilos de Jürgen Klopp se centran en la Premier League, competición donde son líderes solitarios con 21 unidades en 7 fechas (puntaje perfecto). En el último cruce del torneo doméstico superaron 1-0 a Sheffield United.

Liverpool viene haciendo una buena campaña en la presente temporada, su única caída fue la derrota 2-0 frente a Nápoli en la primera jornada de la Champions.

Continuando con el análisis, los de Anfield llegan al Liverpool vs. Leicester anotando 18 goles y cediendo 5 en su portería, estos números dejan en evidencia que poseen un letal ataque con elementos como Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino, y bastante sólido en materia defensiva, ahí destaca el holandés Van Dijk.

En cuando a su capacidad de jugar de local, modalidad que afrontará el Liverpool vs. Leicester, los Reds han cosechado resultados positivos ganando todos los partidos que disputó en Anfield. Viene de golear 4-1 a Norwich, de superar 3-1 a Arsenal y de vencer 3-1 a Newcastle.

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los ‘The Foxes’?

The Foxes (Los Zorros) por su parte recibieron una inyección de motivación antes del Liverpool vs. Leicester, en la última fecha de la Premier League aplastaron 5-0 a Newcastle en casa y de esa manera sumaron su cuarta victoria en sus últimas 5 presentaciones ligueras.

El Leicester City ha sumado 14 unidades en el campeonato, producto de 4 triunfos, 2 empates y 1 sola caída en total. De momento se ubica en la tercera posición de la Premier League, quedando a 2 del escolta Manchester City y a 7 del líder, Liverpool.

En cuando a goles, The Foxes lograron inflar redes en 13 oportunidades, y ha cedido 5 en su valla.

De visita ha registrado marcadores diversos, tras igualar 1-1 con Chelsea, vencer 2-1 a Sheffield United y perder 1-0 frente a Manchester United en Old Trafford.

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO vía ESPN: estadísticas de enfrentamientos

Premier League:

· Encuentro: 26

· Liverpool gana: 13

· Gol de Liverpool: 38

· Sorteo: 6

· Leicester gana: 7

· Meta de Leicester: 28.

5 Última reunión

· 31-01-2019 Liverpool 1-1 Leicester (EPL)

· 01/09/2018 Leicester 1-2 Liverpool (EPL)

· 12-12-2017 Liverpool 2-1 Leicester (EPL)

· 23-09-2017 Leicester 2-3 Liverpool (EPL)

· 20/09/2017 Leicester 2-0 Liverpool (Copa de la Liga).

5 últimos partidos de Liverpool

· 18/09/2019 Napoli 2-0 Liverpool (UCL)

· 22/09/2019 Chelsea 1-2 Liverpool (EPL)

· 26/09/2019 MK Dons 0-2 Liverpool (Copa Carabao)

· 28/09/2019 Sheffield 0-1 Liverpool (EPL)

· 03-03-2019 Liverpool 4-3 Salzburgo (UCL).

5 últimos partidos de Leicester

· 30/08/2019 Leicester 3-1 Bournemouth (EPL)

· 14/09/2019 MU 1-0 Leicester (EPL)

· 21/09/2019 Leicester 2-1 Tottenham (EPL)

· 25/09/2019 Luton 0-4 Leicester (Copa Carabao)

· 29/09/2019 Leicester 5-0 Newcastle (EPL).

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO vía ESPN: probables alineaciones

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Leicester City: Kasper Schmeichel, Ricardo Pereira, jonny Evans, Soyuncu, Chillwell, Ndidi, Gray, Hamza Choudhury, Tielemans, Marc Albrighton, Vardy.

Horario para ver EN VIVO ONLINE Liverpool vs. Leicester City por la Premier League

- Perú: 9.00 a.m.

- México: 9:00 a.m.

- Ecuador: 9.00 a.m.

- Estados Unidos: 9.00 a.m.

- Colombia: 9.00 a.m.

- Argentina: 11.00 a.m.

- España: 8.00 p.m.

- España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

-Uruguay: 11.00 a.m.

-Paraguay: 11.00 a.m.

- Chile: 11.00 a.m.

- Brasil: 11.00 a.m.

- Bolivia: 10.00 a.m.

- Venezuela: 10.00 a.m.

- Inglaterra: 8.00 p.m.

Canales para ver EN VIVO Liverpool vs. Leicester City por la Premier League

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el Liverpool vs. Leicester City tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN 2 (Latinoamérica), beIN Sports, Sky Sports o DAZN (España). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil Watch ESPN Brasil, DAZN Brasil

- Canadá DAZN

- Chile ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Costa Rica Sky HD

- República Dominicana Sky HD, RUSH

- Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- El Salvador Sky HD

- Alemania Sky Sport 1 HD, Sky Go

- Guatemala Sky HD

- Honduras Sky HD

- México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua Sky HD

- Panamá Sky HD

- España DAZN Spain

- Reino Unido BBC Radio, BBC Radio 5 Live

- Estados Unidos NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBC Sports App

- Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

-Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Canal que televisan el Liverpool vs. Leicester City en ESPAÑA

Canal en ESPAÑA para VER EN DIRECTO el Liverpool vs. Leicester City por la Premier League: DAZN España, plataforma que ofrece el mejor deporte en streaming.

Liverpool vs. Leicester City EN VIVO vía ESPN: mapa de Anfiled