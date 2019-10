Robó lujoso reloj a compañero, el club lo despidió y rompió su silencio: “Lo hice por celos”

Un hecho insólito ocurrió hace algunas semanas en la Ligue 1 de Francia luego de que el juvenil futbolista Lamine Diaby-Fadiga fuera expulsado del OGC Nice, luego de aceptar haber robado el reloj de 80 mil euros a su compañero, el danés Kasper Dolberg, en el vestuario durante el entrenamiento.

Diaby-Fadiga, formado en el Niza y que la temporada pasada debutó en el primer equipo, vio reducida sus posibilidades de ganarse el titularato en la Ligue 1 después de que el club fichara a Dolberg procedente del Ajax. En un entrenamiento, el jugador de 18 años aprovechó la ausencia del danés en el vestuario para hurtarle el reloj.

Tras una profunda investigación, Diaby-Fadiga aceptó el robo, le entregó el reloj a Dolberg, le pidió disculpas a él, al técnico Patrick Viera y al capitán brasileño Dante. Pese a ello, el Niza decidió expulsarlo del club explicando que no podían “dejar pasar por semejante falta”.

Días después de lo sucedido, Lamine Diaby-Fadiga explicó los motivos principales que lo llevaron a cometer ese terrible error. “Desafortunadamente, me lesioné para muchos meses y mi vuelta a la competición fue aplazada tras recibir una tarjeta roja en un partido con el equipo Sub 19. Mi situación de fracaso contrastaba con el éxito y el aura de Kasper, mi compañero. Me la agarré con él sin ningún motivo, quizá por celos”, narró.

“En vez de luchar en la cancha para competirle (el puesto), actué como un cobarde. Mi acto no estuvo guiado por un afán de lucro, sino por despecho, la frustración y el sentimiento de no estar considerado”, finalizó.

Dato: Tras salir del Niza, el Paris FC de la Ligue 2 (Segunda División) lo fichó hasta el 2023.