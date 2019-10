Diego Maradona criticó al VAR: “River le podría haber ganado 5-0 a Boca, pero no fue penal”

Diego Maradona lanzó críticas contra los árbitros del VAR en el último superclásico por Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. El exfutbolista argentino consideró que los encargados del videoarbitraje se equivocaron al interpretar la jugada que terminó en penal a favor de River Plate, pues para él no debió cobrarse la falta.

En el programa 90 minutos de fútbol, de la cadena Fox Sports, el periodista Daniel Arcucci difundió un audio en el que se escucha a Maradona comentar el partido. En la grabación, se oye cómo el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata pone en duda el criterio de los árbitros VAR para revisar las jugadas, pues, en su opinión, estos “nunca habían jugado al fútbol”.

“Para mí no fue penal. ¿Cuántas veces Cascini disputó en medio de la cancha o dentro del área con pelota y tobillo? Lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol", fueron las palabras del excapitán de la selección argentina.

Pese a ello, no dudó en reconocer la superioridad del ‘Millonario’: “Que River fue superior y es un equipazo al lado de Boca, no lo niego. Que River le podría haber ganado 5-0, también es cierto”. "Felicito a Gallardo porque tiene un equipazo, pero penal no fue”, insistió el ‘Pelusa’.

Maradona viene de caer con Gimnasia justamente ante River Plate, por la última fecha de la Superliga Argentina. El equipo del exastro argentino aún no sabe lo que es ganar y marcha en el último lugar de la tabla, con tan solo un punto tras ocho partidos disputados.