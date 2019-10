Selección peruana: El ‘mea culpa’ de Christian Cueva

Pisó suelo peruano con la necesidad de tomar aire fresco y olvidarse un poco de los tiempos agitados que vive en Brasil, sin embargo, el nombre de Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta, incluso durante su primer día de entrenamientos con la selección.

El volante del Santos se presentó en la Videna para unirse a los trabajos de la selección peruana previo a los partidos amistosos ante Uruguay. Luego de la práctica, ‘Aladino’ conversó con la prensa sobre los temas que lo han puesto en entredicho como su poca continuidad en el fútbol brasileño y el altercado extrafutbolístico que protagonizó poco antes de llegar a Lima. Sobre esto, Cueva admitió que son errores propios los que lo hacen pasar por este mal momento.

“Depende de uno elegir qué quiere, darse cuenta y salir. Yo me he estado equivocando de manera infantil, porque maldad no hay, eso quiero dejar en claro.

Ahora que soy padre, son momentos que debo tener mejores decisiones”, reconoció el futbolista para Movistar Deportes.

Cueva negó haber sido separado del Santos y recalcó que su poca presencia en los campos es parte de una decisión netamente futbolística. En ese sentido, el jugador aseguró que se siente respaldado por el entrenador Ricardo Gareca.

“Si bien me preocupa que no sea tomado en cuenta por el técnico de Santos, eso no sucede porque haya cometido algún error en mi vida. Simplemente son decisiones que pasan y trataré de hacer todo lo posible para revertirlas. Mientras tanto, Paulo Autuori me liberó para que venga a entrenar con la selección y el profesor Gareca me dio su respaldo al igual que mis compañeros”, sostuvo. Sin embargo, las declaraciones de Autuori distan de lo que señala ‘Aladino’.

El plan Uruguay está listo

Se confirmó que la selección partirá este viernes y que el plantel quedará completo al arribar a Uruguay. El gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, brindó detalles del itinerario que el conjunto bicolor cumplirá para enfrentar a la escuadra ‘charrúa’.

“Ya tenemos todo previsto para el viaje a Uruguay. Salimos el día 4 en la noche, llegamos al día siguiente temprano a Buenos Aires y el día 7 viajaremos a Uruguay. En el hotel tenemos campos para entrenar. De Lima viajarán siete jugadores que básicamente son los que juegan en el torneo local más Christian Cueva, en Argentina llegarán 10 más y en Uruguay se sumarán los siete restantes. El retorno del equipo a Lima está previsto para el día siguiente del partido en Montevideo y todos quedarán concentrados”, manifestó en entrevista para Radio Ovación.

Sabía que

● Planificación. La selección peruana jugará ante Colombia y Chile en noviembre próximo. Serán sus últimos amistosos.

● Día D. El 3 de diciembre será el sorteo de las eliminatorias y de la Copa América 2020 en Colombia.