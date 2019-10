Exfutbolista brasileño destruye a Christian Cueva tras filtración de polémico video

Las críticas no paran. Christian Cueva sigue recibiendo todo tipo de comentarios en su contra luego de protagonizar una pelea con un hincha del Santos en Brasil. El video fue publicado por un periodista brasileño en Twitter y en cuestión de horas se hizo viral.

Uno de las personas que se sumó a la críticas contra Christian Cueva fue el exfutbolista Walter Casagrande Jr., quien aseguró que el Santos invirtió mal al contratar al jugador de la selección peruana.

“Santos perdió, invirtió mal, pensó mal, Sampaoli creía que Cueva podía hacer algo, pero no hizo ni una sola asistencia, no marcó gol, llegó tarde, no respeta a Santos”, dijo el exfutbolista a Globoesporte.

Además, Casagrande contó que esta no es la primera ocasión que Christian Cueva recurre a este tipo de actitudes en Brasil.

“No solo no ha respetado a Santos, tampoco respetaba a Sao Paulo”, agregó el exdeportista durante la entrevista.

“Lo que Santos está haciendo es correcto: suspenderlo, que entrene por separado, porque además de la indisciplina, la falta de compromiso, también puede comprometer a otros jugadores. Lo que Cueva hizo con Santos y Sao Paulo, me da vergüenza, no es profesional”, finalizó.