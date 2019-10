River vs Boca: Los polémicos gestos de los jugadores Xeneizes que le podrían costar una suspensión [VIDEO]

Boca Juniors no pudo vengar la derrota de la Copa Libertadores pasada en el Santiago Bernabeu ante River Plate y cayó 2-0 en el partido de ida de las semifinales del torneo continental.

El ambiente de clásico en el Monumental de Núñez no tardó en mostrarse, y uno de los principales jugadores en hacerlo saber fue Julio Buffarini, quien no dudo en hacer gestos polémicos durante el calentamiento previo al encuentro. El lateral derecho dio a entender que el estadio de River era muy frío, burla común que los hinchas xeneizes realizan a sus pares del ‘Millonario’, acusándoles de no alentar como se debe a su equipo.

Durante el partido, salvo por las fuertes entradas, típicas del superclásico del fútbol argentino, como Lisandro López que ‘salvó’ la expulsión hasta en dos oportunidades, o la expulsión de Capaldo tras una fuerte entrada.

Tras el encuentro, otro que no pudo ‘controlar la bronca’ fue Carlos Tevez, que realizó el gesto de ‘dinero’ con las manos, casi deslizando que podrían haber pagado a los árbitros, pues revisaron dos veces el VAR en contra de Boca Juniors.

Ambos equipos se verán las caras el 22 de octubre en La Bombonera.