‘Piccolo’ Clemente: “Los Panamericanos han dejado un legado inmenso”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Benoit ‘Piccolo’ Clemente ganó una medalla de oro en la última edición de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, no obstante, ahora busca dar a conocer a todo el país nuevos deportes e incentivar el apoyo a los jóvenes deportistas que son el futuro del país.

Me cuentas que te vas a Estados Unidos para competir.

Se llama el Tour Relik, donde están los 48 mejores del mundo. Es un campeonato de invitación y es bastante difícil. Es como un mundial realmente.

¿Fueron un buen impulso los Panamericanos para el deporte nacional?

Se han conocido los distintos deportes que se practican en el país. Ha sido una fiesta y todos los peruanos se han unido. Además, ha cambiado la perspectiva de ver el deporte peruano, han dejado un legado inmenso.

¿Qué es lo mejor y lo complicado de viajar por el mundo constantemente?

Las escalas. Mi longboard mide 2.70 y llevo de tres a cuatro, es decir, un paquete de 30 kilos. Los espacios en los aviones, la movilidad es supercomplicado. Lo lindo es que puedes llevar al Perú por todos lados. Es bonito representar a tu país.

¿Qué rescatas de ser de la élite mundial?

Intercambiar culturas, conocer sobre otro país, hablar del Perú, de las cosas que tenemos. El sitio donde nací tiene mucha historia como Chan Chan, la huaca El Brujo, El Sol y La Luna.

Entonces ¿el Perú está de moda?

Aparte de la cultura o gastronomía, el Perú tiene mucho litoral con olas buenas y poco localismo. Puede venir una persona de cualquier parte y puede correr tranquilamente.

Hay estereotipos. ¿El surfer ahora es más atleta, más competitivo?

Es más competitivo, más profesional. Se ve con otra cara, va a ser un deporte olímpico. Ha cambiado mucho.

¿Un surfer se estresa?

No lo sé, de repente. Hay personas a las que no les gustan las competencias y solo hacen free surfer. No les gustan porque entra el tema de los 20 minutos, puntuación, preocupación por si hay una buena ola, los nervios.

¿Te has llegado a estresar?

Sí, un poco. Tienes que organizar los viajes, los vuelos se retrasan, las tablas no llegan, el mar está pequeño, hay viento. Hay que sobrellevar eso.

Tu esposa es psicóloga, ¿te ayuda a sobrellevar estas situaciones?

Ella es psicóloga organizacional, pero tratamos siempre de sobrellevar la situación. La gente piensa que es un deporte de relajo, lo es para la gente que va a la playa y se divierte, pero no para un deportista.

¿Ser surfer te conecta con cierta espiritualidad?

El mar te conecta mucho con la naturaleza y, según la religión que tengas, hace que te conectes o no: nos conectamos con el cuidado del medio ambiente y los animales. El surfer es muy respetuoso de la vida.