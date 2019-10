Liverpool vs. Salzburgo EN VIVO vía Fox Sports: desde Anfield Road por la Champions League

Liverpool vs. Salzburg EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Grupo E de la Champions League 2019, HOY desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Anfield Road. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Liverpool, vigente campeón de la Champions League, debe de hacer olvidar cuanto antes su derrota en el San Paolo de Napoli (2-0) en su fortín de Anfield Road, donde acumula veintidós partidos europeos sin perder y también volverá a sonar el clásico cántico “'You’ll never walk alone’ a viva voz de los hinchas.

Tras sumar su séptimo triunfo seguido en la Premier League y le sacó una ventaja de cinco puntos al Manchester City, el equipo de Jürgen Klopp buscará su primera victoria en su primer partido de local donde se sacó el cartel de candidato. "El Liverpool no será favorito en ningún partido. En nuestro estadio podemos hacer cosas que no todos los clubes del planeta pueden lograr", explicó.

Mientras que el novato Salzburgo, que tuvo un comienzo de Champions estelar con un 6-2 sobre el Genk con goles Hee Chan, Szoboszlai, Ulmer y un triplete de Erling Haland, se caracteriza como un equipo que tiene mucha ambición y atrevimiento.

Precisamente, el DT de los reds elogió al delantero de 19 años quien entró a la histora al convertirse en el primer jugadores de la historia de los mundiales sub 20 en anotar 9 goles a Honduras y qeu ratificó su explosión en la Champions. "El futuro de Noruega está asegurado. Es un jugador maravilloso, joven, rápido, centrado y con la mente clara", opinó Klopp.

Liverpool vs. Salzburg EN VIVO Fox Sports: Horario y canales para ver la Champions League

Perú: 2:00 p.m. | Fox Sports

México: 2:00 p.m. | Fox Sports

Colombia: 2:00 p.m. | Fox Sports

Ecuador: 2:00 p.m. | Fox Sports

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:00 p.m. | Univision NOW, Watch TNT, B/R Live, TNT USA, Galavision

Bolivia: 3:00 p.m. | Fox Sports

Paraguay: 3:00 p.m. | Fox Sports

Venezuela: 3:00 p.m. | Fox Sports

Chile: 4:00 p.m. | Fox Sports

Argentina: 4:00 p.m. | Fox Sports

Uruguay: 4:00 p.m. | Fox Sports

Brasil: 4:00 p.m. | Esporte Interativo Plus

Liverpool vs. Salzburg EN VIVO Fox Sports: posibles alineaciones para ver la Champions League

Liverpool: Adrian San Miguel; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virigl van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, James Milner; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané

Salzburgo: Cican Stankovic; Rasmus Kristensen, André Ramalho, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer; Dominik Szoboszlai, Xlatko Junuzović, Enock Mwepu, Takumi Minamino; Hwang Hee-Chan y Sekou Koita.

¿Dónde VER EN VIVO TV por Internet Liverpool vs. Salzburg EN DIRECTO por Champions League?

Para VER EN VIVO TV por Internet Liverpool vs. Salzburg por el Grupo E de la Champions League, solo deberás seguir Fox Sports Play. Además, La República Deportes te traerá todas las incidencias para que no te pierdas ni un solo minuto del partido.