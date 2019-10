Barcelona vs. Inter EN VIVO: hora y guía de canales para ver el partido por Champions League

Barcelona vs. Inter de Milán EN VIVO HOY | TRANSMISIÓN GRATIS EN DIRECTO | STREAMING POR YOUTUBE Y FACEBOOK ONLINE | Barcelona recibe HOY en el Camp Nou al Inter de Milán por la jornada 2 del Grupo F de la Champions League vía ESPN (Latinoamérica) y Movistar Liga de Campeones (España) a partir de las 14:00 horas.

La República deportes realizará un streaming EN VIVO GRATIS del partido Barcelona vs. Inter por la Champions League gracias a las señales de ESPN y Movistar Liga de Campeones. En la transmisión encontrarás: horario del partido, canales para ver el encuentro, alineaciones confirmadas, goles, jugadas polémicas del VAR y más.

Al Barcelona le espera HOY un examen complicado con la visita del intratable Inter de Milán, que bajo la tutela de Antonio Conte se ha mostrado ambicioso y sublime en Italia, donde es líder, y que buscará en el Camp Nou, igual que los azulgranas, obtener el primer triunfo en el Grupo F de la Champions League, tras una primera jornada en la que se registraron dos empates.

El argentino Lionel Messi vuelve a acaparar toda la atención, debido a que el Barcelona le ha echado en falta desde que arrancó la temporada, por lesiones y molestias que le han impedido estar en forma, y que para el partido contra el Inter, aunque reciba el alta, no se espera que rinda a su mejor nivel.

PUEDES VER ¡Increíble! Junior Firpo se lesiona y el Barcelona se queda sin laterales izquierdos

El Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en la Liga.

Barcelona vs. Inter EN VIVO HOY por Champions League vía ESPN y Movistar Liga de Campeones.

Horario del partido Barcelona vs. Inter

País Hora México 14:00 horas Perú 14:00 horas Ecuador 14:00 horas Colombia 14:00 horas Estados Unidos 14:00 horas Venezuela 15:00 horas Bolivia 15:00 horas Paraguay 15:00 horas Argentina 16:00 horas Uruguay 16:00 horas Brasil 16:00 horas Chile 16:00 horas Reino Unido 20:00 horas España 21:00 horas Francia 21:00 horas

El entrenador barcelonista Ernesto Valverde espera recuperar a dos de sus atacantes, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, no así al joven Ansu Fati, aunque el estado de los dos primeros no aventura ni que jueguen todo el partido ni a que, si lo hacen, puedan actuar al cien por cien.

El Barcelona llega al partido del Inter rearmado por la victoria en el campo de Getafe (0-2), donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como foráneos sin arrancar un triunfo. En el de Madrid, Valverde perdió en un abrir y cerrar de ojos a tres de sus atacantes: Messi, que se lesionó en el anterior encuentro (elongación aductor pierna izquierda), el día antes del choque a Ansu fati (molestias tendinosas en la rodilla derecha) y poco antes de arrancar el encuentro en Getafe, a Dembélé (sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda).

PUEDES VER Hinchas hacen cánticos machistas contra reportera y ella respondió con tajante gesto [VIDEO]

Este panorama, ya habitual desde el inicio de la temporada, llevó a Valverde a dibujar una nueva tripleta atacante con Carles Pérez, Luis Suárez y Antoine Griezmman, que acabó siendo el artífice de victoria en otro partido gris.

Barcelona vs. Inter EN VIVO HOY por Champions League vía ESPN y Movistar Liga de Campeones.

Canales para ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Inter por Champions League

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

Brasil: Esporte Interativo Plus.

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte.

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1.

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live.

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

Italia: Sky Calcio 4, Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia.

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus.

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sport Ultimate.

Estados Unidos: TUDN en Vivo, Univision NOW, TNT USA, B/R Live, Watch TNT, UniMás, TUDN USA.

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

De todas las líneas, donde parece que más tranquilidad le proporciona a Valverde es la medular, aunque haya tenido que sacrificar a un Ivan Rakitic que ha pasado a fundido a negro, después de ser un imprescindible.

Ahora, el trío de centrocampistas, con Busquets, Arthur Melo y De Jonk parece del agrado del preparador, que muy probablemente volverá a echar mano de él para combatir a un Inter que si alguna solvencia ha mostrado hasta ahora es su inexpugnabilidad defensiva, que arranca en un centro del campo eficiente y correoso, poblado por tres medios como son Barella, Brozovic y Sensi, junto a dos carrileros como D’Ambrossio y Asamoah.

PUEDES VER Real Madrid empató con el Brujas por Champions y es víctima de los divertidos memes

Si bien el Inter no ha marcado ni ganado nunca en el Camp Nou, éste no parece que vaya a ser un escenario que no firme su técnico antes del partido, algo antagonista a lo que perseguirá el Barça mañana en su feudo, donde le han salido algunos buenos partidos este curso, victoriosos todos ellos.

Barcelona vs. Inter: posibles alineaciones por Champions League

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Junior Firpo; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arthur; Carlos Pérez, Luis Suárez, Antoine Griezmann.

DT: Ernesto Valverde.

Inter de Milan: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín; Kwadwo Asamoah, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Danilo D’ Ambrosio; Romelu Lukaku, Alexis Sánchez.

DT: Antonio Conte.