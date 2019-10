Barcelona vs. Inter EN VIVO: hora y guía de canales para ver el partido por Champions League

Barcelona vs. Inter de Milán EN VIVO HOY | TRANSMISIÓN GRATIS EN DIRECTO | STREAMING POR YOUTUBE Y FACEBOOK ONLINE | Barcelona recibe HOY en el Camp Nou al Inter de Milán por la jornada 2 del Grupo F de la Champions League vía ESPN (Latinoamérica) y Movistar Liga de Campeones (España) a partir de las 14:00 horas.

La República deportes realizará un streaming EN VIVO GRATIS del partido Barcelona vs. Inter por la Champions League gracias a las señales de ESPN y Movistar Liga de Campeones. En la transmisión encontrarás: horario del partido, canales para ver el encuentro, alineaciones confirmadas, goles, jugadas polémicas del VAR y más.

Al Barcelona le espera HOY un examen complicado con la visita del intratable Inter de Milán, que bajo la tutela de Antonio Conte se ha mostrado ambicioso y sublime en Italia, donde es líder, y que buscará en el Camp Nou, igual que los azulgranas, obtener el primer triunfo en el Grupo F de la Champions League, tras una primera jornada en la que se registraron dos empates.

El argentino Lionel Messi vuelve a acaparar toda la atención, debido a que el Barcelona le ha echado en falta desde que arrancó la temporada, por lesiones y molestias que le han impedido estar en forma, y que para el partido contra el Inter, aunque reciba el alta, no se espera que rinda a su mejor nivel.

El Barcelona viene de empatar en el campo del Dortmund en la primera jornada (0-0), en la que la actuación soberbia de Marc André ter Stegen evitó males mayores, y necesita un buen resultado contra el Inter, que no es otra cosa que una victoria, no sólo para asaltar la primera posición del grupo, sino para fortalecer a un colectivo que ha tenido un arranque de temporada nada solvente, con dos derrotas en la Liga.

Horario del partido Barcelona vs. Inter

País Hora México 14:00 horas Perú 14:00 horas Ecuador 14:00 horas Colombia 14:00 horas Estados Unidos 14:00 horas Venezuela 15:00 horas Bolivia 15:00 horas Paraguay 15:00 horas Argentina 16:00 horas Uruguay 16:00 horas Brasil 16:00 horas Chile 16:00 horas Reino Unido 20:00 horas España 21:00 horas Francia 21:00 horas

El entrenador barcelonista Ernesto Valverde espera recuperar a dos de sus atacantes, Lionel Messi y Ousmane Dembélé, no así al joven Ansu Fati, aunque el estado de los dos primeros no aventura ni que jueguen todo el partido ni a que, si lo hacen, puedan actuar al cien por cien.

El Barcelona llega al partido del Inter rearmado por la victoria en el campo de Getafe (0-2), donde los azulgranas rompieron con una racha de ocho encuentros seguidos como foráneos sin arrancar un triunfo. En el de Madrid, Valverde perdió en un abrir y cerrar de ojos a tres de sus atacantes: Messi, que se lesionó en el anterior encuentro (elongación aductor pierna izquierda), el día antes del choque a Ansu fati (molestias tendinosas en la rodilla derecha) y poco antes de arrancar el encuentro en Getafe, a Dembélé (sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda).

Este panorama, ya habitual desde el inicio de la temporada, llevó a Valverde a dibujar una nueva tripleta atacante con Carles Pérez, Luis Suárez y Antoine Griezmman, que acabó siendo el artífice de victoria en otro partido gris.

Canales para ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Inter por Champions League

De todas las líneas, donde parece que más tranquilidad le proporciona a Valverde es la medular, aunque haya tenido que sacrificar a un Ivan Rakitic que ha pasado a fundido a negro, después de ser un imprescindible.

Ahora, el trío de centrocampistas, con Busquets, Arthur Melo y De Jonk parece del agrado del preparador, que muy probablemente volverá a echar mano de él para combatir a un Inter que si alguna solvencia ha mostrado hasta ahora es su inexpugnabilidad defensiva, que arranca en un centro del campo eficiente y correoso, poblado por tres medios como son Barella, Brozovic y Sensi, junto a dos carrileros como D’Ambrossio y Asamoah.

Si bien el Inter no ha marcado ni ganado nunca en el Camp Nou, éste no parece que vaya a ser un escenario que no firme su técnico antes del partido, algo antagonista a lo que perseguirá el Barça mañana en su feudo, donde le han salido algunos buenos partidos este curso, victoriosos todos ellos.

Barcelona vs. Inter: posibles alineaciones por Champions League

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Junior Firpo; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arthur; Carlos Pérez, Luis Suárez, Antoine Griezmann.

DT: Ernesto Valverde.

Inter de Milan: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín; Kwadwo Asamoah, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Danilo D’ Ambrosio; Romelu Lukaku, Alexis Sánchez.

DT: Antonio Conte.