Tottenham vs. Bayern Múnich EN VIVO: partidazo por la fecha 2 del Grupo B de la Champions League

Tottenham vs. Bayern Múnich EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN EN DIRECTO GRATIS | STREAMING VÍA YOUTUBE Y FACEBOOK | Tottenham recibe al Bayern Múnich en el ‘Tottenham Hotspur Stadium’ por la jornada 2 de la fase de grupos de Champions League a partir de las 14:00 horas (Perú) vía Fox Sports 2 y Liga de Campeones.

La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Tottenham vs. Bayern Múnich GRATIS gracias a las señales de Fox Sports 2 y Liga de Campeones. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, guía de canales para ver el partido por Champions League, hora del compromiso y más.

Tottenham, finalista de la pasada Liga de Campeones, recibe al Bayern Múnich, liderado por un Robert Lewandowski insaciable, autor de diez goles en seis partidos de Bundesliga, el martes en el partido estelar del arranque de la segunda jornada de la gran competición europea.

Los ‘Spurs’, que igualaron 2-2 en la cancha del Olympiakos en la primera fecha tras haber ido ganando 2-0, buscan un golpe sobre la mesa ante el gigante muniqués, con el que compite por la primera plaza del grupo B.

Lewandowski llega rompiendo los registros en Alemania. A sus 31 años, el polaco puede presumir de haberse apuntado un ‘hat-trick’ y dos dobletes en seis partidos.

Enfrente tendrá al capitán de la campeona mundial Francia, Hugo Lloris, protagonista el último fin de semana en la victoria 2-1 sobre el Southampton, con dos paradas excelentes en la segunda parte, después de haber cometido un error mayúsculo al fallar un regate en el gol recibido por su equipo, que supuso la paridad temporal.

“Si no es el mejor del mundo, es uno de los tres o de los cinco mejores. Es muy fuerte mentalmente. Ha mostrado que no le afectó la situación”, atinó en la previa el director técnico argentino del Tottenham Mauricio Pochettino.

Con información de AFP.

Tottenham vs. Bayern Múnich EN VIVO: posibles alineaciones

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Davies, Ndombélé, Winks, Lucas, Allí, Eriksen, Kane.

DT. Mauricio Pochettino

Bayern Múnich: Neuer, Kimmich, Pavard, Sule, Hernández, Tolisso, Alcántara, Perisic, Coutinho, Coman, Lewandowski.

DT. Niko Kovač