Pedro Eloy García dispara: “Christian Cueva no le es útil a la selección” [VIDEO]

Christian Cueva ha estado en boca de todos luego que en redes sociales se hiciera viral un video en el que se le observa peleándose con un hincha del Santos luego que, según narra el jugador de la selección peruana, el sujeto le agrediera físicamente.

Este escándalo generó que diversos periodistas deportivos se pronuncien sobre el presente de Christian Cueva. Uno de ellos fue Pedro Eloy García, quien en el programa “Al Ángulo” confesó que Aladino no está apto para jugar en la selección peruana.

“Hoy, como está, Christian Cueva no le es útil a la selección. El jugador debe llegar a la Videna a traer soluciones, él está trayendo problemas. Traer soluciones es llegar bien, estar hecho un camión para jugar y ese no es el caso”, señaló el periodista.

Además, Pedro Eloy García aseguró que Christian Cueva no le daría ninguna solución a la selección peruana. “Cueva, lejos de dar soluciones, está contaminado”, concluyó.

Christian Cueva arribó en la mañana del 1 de octubre a Lima para entrenar en la Videna junto a otros integrantes de la selección peruana. En un momento, brindó algunas palabras a la prensa.

“No hemos conversado mucho con Gareca, pero me respaldó. Cada vez que llego aquí lo hace y eso se valora”, dijo Christian Cueva.

Finalmente, el jugador de la selección peruana desmintió que el Santos lo hay sancionado. “Dijeron que estaba separado del club y no es así. Si me guío de mi contrato no lo pueden hacer. Eso no es cierto. Yo no tengo problemas con nadie. Ni con dirigentes, entrenador, ni compañeros, todo es por la prensa nada más”, finalizó.