Melgar: Cuesta se disculpó con la gente que siempre apoya

Jorge Jiménez

Lo que debía ser el festejo de un triunfo y sus 113 goles con la casaquilla melgariana se convirtió luego en una pesadilla.

Bernardo Cuesta salió caliente del campo y reaccionó mal subiendo al alambrado de la tribuna sur para enfrentar a los que considera aficionados que siempre están disconformes, se gane o se pierda.

Bernardo, ¿hay disculpas de tu parte por la reacción en caliente?

“Con la gente, por supuesto, fue una reacción que tendría que haber evitado. No queda bien ni en lo personal ni para la institución. Son momentos que uno está a mil y no piensa”.

¿Hay hinchas que nunca están conformes?

“Con esos 4 de siempre, que más allá del resultado siempre están disconformes, no me disculpo. Ellos no representan al hincha de Melgar. El hincha es otra cosa. Más allá que a veces esté disconforme o enojado, uno lo entiende. Pero como te dije, esos 4 o 5 que no les gusta nada, no me interesa”.

Mucho más calmado y esperando saber si su sanción será de una o dos fechas, el capitán de Melgar hace una reflexión importante. “Fue evidente lo que pasó, el daño que nos hicieron (los árbitros). Dos jugadas muy marcadas que cambian el partido totalmente”, dijo, esperando saber sus fechas de suspensión.