Barcelona vs. Inter de Milán EN VIVO: horario, canales, estadísticas del partido por la Champions League 2019

Barcelona vs. Inter EN VIVO EN DIRECTO | Champions League 2019 | LIVE STREAMING | Este miércoles desde las 02:00 p.m. (hora de Perú) los ‘azulgranas’ y la ‘nerazzurri’ buscan sumar de a tres en la segunda fecha del Grupo F de la Liga de Campeones (vía ESPN, beIN Sports, Sky Sports y Movistar +). Toda la previa y las incidencias del partido te las llevará La República minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

Barcelona vs. Inter EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los ‘azulgranas’?

El cuadro ‘culé’ llega con muy buenas sensaciones al Barcelona vs. Inter, ¿la razón?, lograron lograron su primera victoria como visitante en la presente temporada de la Liga Satander el último fin de semana, superaron 2-0 al Getafe. Este fue un resultado importantísimo que los reenganchan a la pelea por el liderato (los líderes Atlético Madrid y Real Madrid igualaron sin goles).

Las estadísticas del Barcelona en la presente campaña de LaLiga arrojan que lograron anotar 16 goles, en portería recibieron 10 tantos.Sumaron cuatro victorias, dos derrotas y un empate.

En cuanto a su presente en la Champions League, el FC Barcelona debutará esta temporada como local en el Camp Nou. En la primera fecha no pasaron del 0-0 en su visita al Borussia Dortmund. Frente al cuadro alemán, los dirigidos por Ernesto Valverde fueron superados y estuvieron cerca de ver su portería caer, sin embargo la suerte estuvo e su lado y no se cumplió ese cometido.

En cuanto a la alineación, el DT del FC Barcelona tendrá la baja de Samuel Umtiti (fisura en el metatarsiano); así como las dudas del capitán Lionel Messi (elongación en el aductor), de Ousmane Dembélé (sobrecarga en los isquiotibiales), de Jordi Alba (lesión en el bíceps femoral) y del juvenil Ansu Fati (molestias en la rodilla).

Barcelona vs. Inter EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan la ‘nerazzurri’?

El Neroazzurri llega al cruce Barcelona vs. Inter encadenando una racha de 6 victorias consecutivas en Serie A de Italia. Esto le ha valido para ser el único líder de la competición y que le deja con buenas sensaciones a puertas de disputar su segundo partido en la Champions League 2019.

Las estadísticas resaltan la imbatibilidad de la portería del Inter de Milán donde han sido capaz de dejar su portería en cero en 4 de 6 partidos (4-0 vs Lecce, 1-0 vs. Udinese, 0-2 vs. AC Milan y 1-0 vs. Lazio).

Respecto a la Champions League, el Inter de Milán debutará como visitante esta temporada con la intención de sumar sus tres primeros puntos. En la primera jornada de la fase de grupos rescató un empate ante el Slavia Praha (1-1). en el primer partido (1-1). Un resultado que, en caso de derrota contra el Barça, le podría complicar una hipotética clasificación para 8avos de final como primero del Grupo F, aunque seguiría teniendo todas las opciones para hacerse con la tercera plaza, si es que el Slavia no consigue derrotar al Dortmund.

Barcelona vs. Inter EN VIVO vía ESPN: anteriores enfrentamientos por Champions League

Por Champions League, el Barcelona y el Inter de Milán se han cruzado en cuatro ocasiones, el saldo es el siguiente:

– Inter 1 – 1 Barcelona (Champions League, 06/11/2018).

– Barcelona 2 – 0 Inter (Champions League, 24/10/2018).

– Barcelona 1 – 0 Inter (Champions League, 28/04/2010).

– Inter 3 – 1 Barcelona (Champions League, 20/04/2010).

– Barcelona 2 – 0 Inter (Champions League, 24/11/2009).

Barcelona vs. Inter EN VIVO vía ESPN: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Junior Firpo; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arthur; Carlos Pérez, Luis Suárez, Antoine Griezmann.

DT: Ernesto Valverde.

Inter de Milan: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Diego Godín; Kwadwo Asamoah, Stefano Sensi, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella, Danilo D’ Ambrosio; Romelu Lukaku, Alexis Sánchez.

DT: Antonio Conte.

Canales para ver EN VIVO Barcelona vs. Inter por la Champions League

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el Barcelona vs. Inter tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN (Latinoamérica), beIN Sports, Sky Sports o Movistar +. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

- Brasil: Esporte Interativo Plus.

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

- Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

- República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

- El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte.

- Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 1.

- Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live.

- Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

- Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

- Italia: Sky Calcio 4, Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia.

- México: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

- Panamá: ESPN Play Norte, ESPN Norte.

- Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus.

- Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 2, BT Sport Ultimate.

- Estados Unidos: TUDN en Vivo, Univision NOW, TNT USA, B/R Live, Watch TNT, UniMás, TUDN USA.

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Canales que televisan el Barcelona vs. Inter de Milán en ESPAÑA

Canales en ESPAÑA para VER EN DIRECTO el Barcelona vs Inter por la Champions League: Movistar Liga de Campeones 2 (canales 52 y 127), mitele PLUS y LaLiga TV Bar. A través de los operadores Movistar, Orange y Mitele, que ofrecerán el partido en Internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Samart TV.

Movistar Liga de Campeones: Canal 50 de Movistar

Movistar Liga de Campeones 2: Canal 52 de Movistar

Orange TV: Canales 114-127

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar (exclusivo para bares y locales públicos)

mitele PLUS: Disponible en móvil, tablet, ordenador y Samart TV (iOS, Android, Chrome, Mozilla, Edge, Samsung LG VEWD, Android TV, Apple TV, Hisense, Chromecast, Fire TV Stick y PlayStation 4

Barcelona vs. Inter EN VIVO vía ESPN: mapa del estadio Camp Nou