The Rock confirmó su regreso a WWE en el debut de SmackDown en FOX

The Rock está de regreso. El exluchador anunció en su cuenta oficial de Twitter su regreso a la WWE el próximo viernes 4 de octubre en el estreno de SmackDown en FOX.

Su apretada agenda le ha dado un aliento al excampeón Mundial de la franquicia de los McMahon, y pone así fin a un rumor que duró alrededor de dos semanas, cuando WWE y Dwayne Johnson estaban en negociaciones.

Las especulaciones sobre una posible aparición en la empresa cobró fuerza cuando se anunció el estreno del programa en FOX, después de que haya sido uno de los personajes que marcó un antes y un después en SmackDown.

Sin embargo, el apretado calendario de The Rock era una barrera que le impedía llevar a cabo su participación en el cuadrilátero.

Dwayne Johnson, más conocido como ‘The Rock’ en el mundo de las luchas, regresa a la WWE para estar presente en el estreno de SmackDown en FOX.

Será la primera aparición de The Rock en WWE tras 3 años. Su última intervención en el ring fue en abril del 2016 en Wrestlemania 32, en un segmento junto a John Cena y The Wyatt Family.

Asimismo, The Rock hizo una aparición no televisiva en un programa de Monday Night Raw hace dos años para promocionar la película ‘Fighting with my Family’.