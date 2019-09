Universitario de Deportes: Que lo escuchen todos

Por: Angelo Torres Zevallos

Encontrar el norte en norte, hallar el gol donde no se suele encontrar nada, que pase algo grande en el área chica, que ‘Chiquitín’ se vuelva gigante, que Comizzo siga siendo el Ángel del triunfo. La ‘U’, esa vocal que llena la vida de millones de personas, se convierte en la razón de esa sonrisa tatuada en el rostro, de que hoy haya luz, aunque no salga el sol, de que puedan jactarse que ven a todos desde lo más alto de la tabla, de que le ganaron a su clásico rival, de que le dieron una lección al ‘Profesor’.

Con la garra como sello, luchando cuando había que hacerlo, jugando cuando se podía, Universitario entendió que un partido puede parecerse a un electrocardiograma. Puntos altos, de preocupación o alegría, planos donde cae el ritmo y sabiendo que sufrir estaba dentro de los planes. La lectura de Comizzo termina siendo un motivo para entender un triunfo que no solo vale tres puntos, que se tilda de Monumental, sino que sigue llenando de confianza a un equipo que ya se perfila como candidato al título.

En un camino donde han conseguido triunfos de altura visitando Huánuco y Huancayo, era el momento de dar un golpe de autoridad y en el horizonte estaba Alianza Lima. Ambos en racha, uno tenía que caer. Las estadísticas no jugaban, pero Bengoechea llegaba con números respetables (6 triunfos, 1 empate y 1 derrota). Comizzo y Bengoechea con la misma vestimenta con la que mantenían una racha positiva, como si en la ropa se encontrara la mística, como si las cábalas también jugaran más que sus planteamientos.

Incluso las primeras chances fueron de la visita: un tiro cruzado de Kevin Quevedo, un cabezazo de Balboa y un simulacro de gol donde el grito de celebración termina ahogado por un offside de Federico Rodríguez. Después de sortear los obstáculos, la ‘U’ encuentra la llave ganadora desde la banda.

La grandeza de ‘Chiquitín’ estaba en aparecer en el momento correcto. Los detalles suelen definir este tipo de partidos: un lateral rápido, la corrida trepidante de Alejandro Hohberg –el que sigue pidiendo una nueva oportunidad en la selección con su rendimiento–, un zurdazo que termina siendo desviado por Pedro Gallese y la rapidez de Quintero para empujar la pelota mientras Riojas y Caro no terminaban de reaccionar.

En seis segundos –tiempo que duró la jugada– se definen más de 90 minutos. Hohberg rompe el molde, el panameño aprovecha la poca reacción. Encontrar el norte frente al arco de norte. El 1-0 que vale oro, el delirio en las tribunas, el puntaje perfecto en cinco fechas.

Muro defensivo

Una de las claves es el gran trabajo defensivo de los merengues que tuvo a Brayan Velarde como una de las figuras. Siempre atento a las coberturas, a cubrir los espacios, a pelear con Balboa o Rodríguez. La ‘U’ es el equipo que menos goles en contra tiene, solo tres en 9 partidos, donde también tiene mucho que ver José Carvallo, que tuvo un par de intervenciones salvadoras como la mano que saca en el tiro de Arroé.

Alfageme, Guarderas y Barreto entendieron la dinámica del partido, esperando el desequilibrio de Hohberg o Quintero por las bandas. Osorio tuvo pocos espacios y termina siendo cambiado en el complemento intentando replantear con De la Cruz –luego ingresaron Ramos y Barco para dar mayor equilibrio–.

Bengoechea decidió mover la pizarra con el ingreso de Joazinho Arroé en lugar del lateral Caro para cambiar el sistema a un arriesgado 3-5-2 buscando remontar un resultado que los deja muy lejos del liderato. El ADN uruguayo transmitido por el técnico terminó en una avalancha de centros y juego aéreo que termina siendo poco efectivo a pesar del peligro constante en el que estaba el área merengue.

Los ingresos de Ramírez y Cuba eran respuesta del intento por encontrar una fórmula exitosa pero el gol no iba a llegar. Quevedo fue uno de los más insistentes, aunque el resto no aprovechó algunas de sus jugadas, como al final del primer tiempo sin que Rodríguez conecte al arco. El 4-4-2 inicial con dos delanteros apelaba a la presión, pero no tuvo el resultado esperado.

‘Rocky’ Balboa estaba más concentrado en pelear, como si se apoderara de su apelativo. Un cruce con Vásquez en los primeros minutos, también cuando el partido ya había acabado. Cruzado no dio el pase entrelíneas y la única polémica que dejaba Joel Alarcón es un agarrón de Corzo a Rodríguez que pudo ser penal.

Con el pitazo final, la ‘U’ ahora les saca cinco puntos de ventaja a Alianza Lima y Cristal para emanar ese grito ganador. El clásico ha sido la razón de peregrinaje de 59 mil personas que fueron a ritmo de procesión para llegar al epicentro de la alegría. En carro, en bus o con las largas colas, todos se confundieron en un mismo abrazo con la camiseta cuando ‘Chiquitín’ decidió volverse gigante.

Las Cifras

59 mil personas se dieron cita en el estadio Monumental.

4 partido consecutivo que a Universitario no le anotan un gol.

Quintero se lo dedica a la hinchada

Alberto Quintero, autor del único gol del encuentro, destacó el apoyo de los casi 60 mil hinchas en el Monumental. “Quiero felicitar al grupo, venimos haciendo las cosas muy bien, somos una familia, se nota partido a partido y eso es lo importante, ir sumando de a pocos. El triunfo se lo merece esta hinchada que apoyó los 90 minutos, es una sensación única, estoy muy contento, lo estoy disfrutando. Gracias a Dios se nos están dando las cosas y esperamos llegar a fin de año punteros”, señaló.

Declaraciones

Rafael Guarderas - Jugador de Universitario: “Se lo dedico a toda la gente que vino. Ojalá que no sea cosa de un partido y que de acá hasta fin de año lo veamos igual de lleno”.

Alejandro Hohberg - Jugador de Universitario: “Estoy muy feliz, hicimos las cosas bien y mantuvimos el arco en cero en el complemento. Lo más difícil es mantenerse en la punta”.

Semáforo

(Rojo) Caro. Partido discreto del joven lateral izquierdo de Alianza. Fue sacrificado para el ingreso de Joazinho Arroé.

(Ambar) Quintero. Constante preocupación para la defensa aliancista. Estuvo atento para empujarla y marcar el 1-0.

(Verde) Hohberg. Nuevamente fue crucial para el triunfo crema. El gol llegó por una jugada individual que partió de sus pies.