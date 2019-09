El desalentador mensaje de Sampaoli a Cueva: “No tengo tiempo para estos temas” [VIDEO]

Christian Cueva está envuelto en un nuevo escándalo luego que se hiciera viral en las redes sociales un video en el que se le ve peléandose con un hincha del Santos en Brasil. El jugador de la selección peruana aclaró que el club no lo ha sancionado; sin embargo, el castigo sí se daría y eso podría empeorar su situación en el equipo.

Jorge Sampaoli, entrenador del Santos, no dudó en manifestarse sobre el polémico caso de Christian Cueva. Durante una conferencia de prensa, el DT aseguró que tuvo una charla con el integrante de la selección peruana y que su futuro depende de la dirigencia.

“Hablé con Christian Cueva sobre el incidente y me contó su versión, pero eso ya está en manos de la directiva. La verdad es que me preocupé mucho por el partido ante CSA y también comencé a analizar a Vasco de Gama, que es el próximo rival", señaló el estratega del Santos.

Además, prefirió no darle mayor relevancia al caso de Christian Cueva. “No tengo tiempo para estos temas, Paulo Autuori y el presidente decidirán sobre esto”, finalizó.

Por su parte, Christian Cueva, durante una entrevista con RPP, señaló que lo único que hizo fue defenderse de los ataques de un desconocido. “Me defendí de una agresión de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o espero que salga con la cabeza sangrada. Muchas personas piensan que están con la razón y de por ser una persona pública no debo reaccionar. La agresión física no lo voy a permitir”, dijo Aladino.

Cabe mencionar que pese a su presente en el Santos, Christian Cueva ha sido convocado a la selección peruana que dirige Ricardo Gareca. Al parecer, el Tigre le tiene bastante confianza al volante.