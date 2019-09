River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO: guía de canales para ver la Libertadores 2019

River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO | TRANSMISIÓN EN DIRECTO GRATIS | STREAMING ONLINE VÍA YOUTUBE Y FACEBOOK | River Plate recibe este martes 1 de octubre a Boca Juniors en un nuevo superclásico del fútbol argentino en el Estadio Monumental por la semifinal de la Copa Libertadores 2019 vía Fox Sports (Latinomérica) y beIN Sports (Estados Unidos) a partir de las 21:30 horas de Argentina.

La República deportes realizará un streaming EN VIVO del partido River Plate vs. Boca Juniors gracias a las señales de Fox Spots y beIN Sports. En la transmisión del superclásico del fútbol argentino encontrarás: alineaciones confirmadas, horario del encuentro, canales para ver el partido River vs. Boca, goles, jugadas polémicas, tarjetas y más.

River Plate y Boca Juniors, que en diciembre de 2018 protagonizaron una histórica final de Copa Libertadores ganada por el Millonario en un escenario insospechado, Madrid, volverán a enfrentarse este martes en el Monumental para definir una de las semifinales del mismo torneo.

River Plate recuperó en las últimas horas a dos jugadores claves que estaban lesionados, el centrocampista uruguayo Nicolás De la Cruz y el goleador Lucas Pratto. Sin embargo, como llevan varios partidos sin actividad lo más probable es que aguarden su oportunidad en el banquillo.

Matías Suárez y el colombiano Rafael Santos Borré serían los atacantes titulares, según lo visto en los últimos entrenamientos. Pero Ignacio Scocco, figura y autor de una asistencia y un gol en el triunfo por 0-2 de este sábado antes el Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona, intenta meterse en el once inicial.

River Plate vs Boca Juniors EN VIVO vía Fox Sports se enfrentan por las semifinales de la Copa Libertadores 2019

Horario del partido River Plate vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2019

País Hora Honduras 18:30 horas Puerto Rico 18:30 horas México 19:30 horas Perú 19:30 horas Colombia 19:30 horas Ecuador 19:30 horas Estados Unidos 19:30 horas Venezuela 20:30 horas Bolivia 20:30 horas Paraguay 20:30 horas Chile 20:30 horas Argentina 21:30 horas Uruguay 21:30 horas Brasil 21:30 horas España 02:30 horas

River Plate jugó ante el Lobo con un equipo alternativo para que los habituales titulares lleguen descansados al duelo con Boca Juniors. Los que quedaron fuera de la lista de convocados porque todavía no se encuentran en óptimas condiciones físicas son el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero y el también centrocampista y capitán Leonardo Ponzio.

“Este partido no va a definir la serie porque claramente es el primero. Apostaremos a buscar el triunfo y si no lo obtenemos también tenemos una chance más”, dijo el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo.

“Imagino que será muy vibrante, es lo que nosotros intentaremos proponer. Esperemos hacer un buen trabajo y que tengamos la dinámica que venimos teniendo en cuanto al juego”, añadió.

Canales para ver el partido River Plate vs. Boca Juniors por Copa Libertadores 2019

Argentina: FOX Sports, FOX Play Sur.

Brasil: SporTV.

Bolivia: FOX Sports, FOX Play Sur.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada.

Chile: FOX Sports, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports, FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Sports, FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports, FOX Play Sur.

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

España: DAZN Spain

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: FOX Sports, .FOX Play Sur

Boca Juniors, por su parte, empató con un equipo alternativo el sábado 1-1 ante Newell’s Old Boys en la Bombonera y mantuvo el liderato de la Superliga Argentina con 18 puntos, dos más que el escolta San Lorenzo y cuatro más que River Plate, que está séptimo.

El delantero titular Ramón ‘Wanchope’ Ábila, que venía de una lesión, jugó 45 minutos y demostró estar recuperado y listo para volver al once inicial. El centrocampista Eduardo Salvio, que se entrenó diferenciado los últimos días, no jugó pero fue convocado para el encuentro del martes. “Lo estamos cuidando por precaución, pero no está lesionado”, aseguró el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro.

River vs Boca EN VIVO ONLINE Fox Sports semifinales Copa Libertadores 2019

River Plate vs. Boca Juniors: posibles alineaciones para el superclásico por la Copa Libertadores 2019

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisando López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

En el Xeneize solo siete jugadores tienen el puesto asegurado: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Iván Marcone, Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister.

Salvio, Ábila, Franco Soldano, Sebastián Villa, el colombiano Frank Fabra, Emmanuel Mas, Emanuel Reynoso y Mauro Zárate luchar por un lugar en el once inicial. Carlos Tevez, ídolo del club, estará en el banquillo.

El partido de ida de este martes por la semifinal de la Copa Libertadores 2019 se jugará en el Monumental de Buenos Aires solo ante público local, como es habitual en Argentina. La vuelta será el martes 22 de octubre en la Bombonera y el ganador se enfrentará en la final al Gremio o al Flamengo.