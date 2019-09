Periodista español se rinde ante el Universitario vs. Alianza Lima: “El mejor clásico de América”

Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima y es el puntero del Torneo Clausura 2019. El conjunto crema sumó su quinto triunfo consecutivo gracias al gol de Alberto Quintero. El periodista español Rafael Escrig llegó al estadio Monumental para vivir la fiesta del superclásico peruano.

“En España es imposible vivir esto… yo no lo he vivido jamás”, comenzó el periodista español, quien todavía no había ingresado al estadio, pero ya sentía el clima del superclásico peruano entre Universitario y Alianza Lima.

"Escuchen esto, cómo la gente pifia a los de Alianza Lima. Aquí están todos los fotógrafos sacando fotos a la U. Esto parece un clásico absolutamente mundial. Nunca había vivido algo igual”, indicó Rafael Escrig.

“Esto es lo más grande que he vivido en mi vida. Esto es fútbol, esto es la esencia de este deporte. Es una locura”, indicó Rafael Escrig al sentir el calor del estadio Monumental tras el superclásico peruano.

“Esto es Sudamérica, la pasión de ganar un clásico al eterno rival y volverse loco”, concluyó el periodista Rafael Escrig.

Universitario vs. Alianza Lima: el triunfo crema

El equipo de Ángel Comizzo se mostró solido en defensa (solo ha encajado tres goles en nueves partidos disputados) y aprovechó las pocas ocasiones que generó para llevarse tres puntos de oro en casa con gol de Quintero, ante el aliento de los más de 55 mil hinchas que llenaron las tribunas y palcos del Estadio Monumental.