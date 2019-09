Manchester United vs. Arsenal EN VIVO: horarios y canales para ver el partido Premier League [GUÍA TV]

HOY Manchester United vs. Arsenal EN DIRECTO EN VIVO por ESPN, beIN Sports y Sky Sports | Premier League 2019 | Los Red Devils y Gunners miden fuerzas por la fecha 7 en Old Trafford desde las 02:00 p.m. (hora peruana). La transmisión por ONLINE Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República.

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los Diablos Rojos?

A mitad de semana, el Manchester United sufrieron mucho en su disputa por seguir en carrera en la English League Cup, a pesar de jugar en Old Trafford ante el modesto Rochdale, el partido se tuvo que definir en la tanda de penales tras empatar a un gol en tiempo reglamentario.

Pasando la página de ese apretado partido, los dirigidos por el noruego Ole Gunnar Solskjaer ahora se enfocan en el Manchester United vs. Arsenal. En su último juego por la Premier League no la pasó nada bien visitando al West Ham United, cayeron 2-0. Este resultado los pone en el puesto 11° con ocho puntos en seis juegos.

Los Red Devils llegan con altibajos al Manchester United vs. Arsenal, han logrado dos victorias, dos empates y la misma cantidad de derrotas. El equipo recuperó a sus lesionados como el francés Paul Pogba y también podría estar Anthony Martial. Con este apoyo, Marcus Rashford podrá tener más acompañamientos en el esquema táctico.

Este lunes Manchester United tiene que hacer prevalecer su condición de dueño de casa, en Old Trafford sólo han perdido uno de sus cinco juegos oficiales, otros tres acabaron en triunfos.

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN: ¿Cómo llegan los Gunners?

Por su parte, los Gunners atraviesan una mejor situación a puertas del Manchester United vs. Arsenal. Los dirigidos por Unay Emeri vienen de conseguir un triunfo categórico a mitad de semana al vencer 5-0 a Notthingham Forest por la tercera ronda de la English League Cup. Con este resultado dejan en claro que es uno de los equipos con mejor rendimiento ofensivo.

Arsenal carga consigo buenos números a puertas de enfrentar al Manchester United. Las estadísticas hablan que los Gunners marcaron dos goles en cada uno de sus últimos cinco juegos y en seis de sus últimos ocho cruces en general.

El triunfo ante Notthingham Forest significó para los Gunners sumar otro laurel a su buena racha de cinco juegos sin perder, con los últimos tres acabando en victorias.

Respecto a su presencia en la Premier League, el pasado fin de semana le ganó en casa al Aston Villa (3-2), esta victoria ubica al Arsenal en el puesto 8° con once puntos y son conscientes que una victoria en Old Trafford lo llevaría hasta el tercer lugar de la clasificación y de esta manera se metería en zona de clasificación a la Champions League.

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN: anteriores enfrentamientos

Teniendo en cuenta los últimos cinco cruces entre Manchester United y Arsenal, los Diablos Rojos presentan una superioridad de tres partidos ganados. Por su parte, los Gunners pudieron salir airosos en una sola oportunidad, un empate cierran las estadísticas a tener en cuenta.

El Manchester logró inflar redes 10 veces, Arsenal celebró goles en 7 ocasiones.

– Arsenal 2 – 0 Manchester United (English Premier League, 10/03/2019).

– Arsenal 1 – 3 Manchester United (FA Cup, 25/01/2019).

– Manchester United 2 – 2 Arsenal (English Premier League, 05/12/2018.

– Manchester United 2 – 1 Arsenal English Premier League, 24/04/2018).

– Arsenal 1 – 3 Manchester United (English Premier League, 02/12/2017).

Manchester United vs. Arsenal EN VIVO vía ESPN: probables alineaciones

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Viktor Lindelof, Harry Maguire, Ashley Young, Paul Pogba, Scott McTominay, Andreas Pereira, Juan Mata, Daniel James y Jesse Lingard.

Entrenador: Ole Gunnar Solskjær.

Arsenal: Bernd Leno, Calum Chambers, Sokratis Papastathopoulos, David Luiz, Sead Kolasinac, Granit Xhaka, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, Dani Ceballos, Nicolas Pepe y Pierre-Emerick Aubameyang.

Entrenador: Unai Emery.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Arsenal hoy?

- México – 2:00 p.m.

- Ecuador - 2:00 p.m.

- Perú - 2:00 p.m.

- Colombia - 2:00 p.m.

- Venezuela – 3:00 a.m.

- Bolivia - 3:00 p.m.

- Chile -4:00 p.m.

- Argentina - 4:00 p.m.

- Uruguay - 4:00 p.m.

- Brasil - 4:00 p.m.

- Paraguay – 4:00 p.m.

- Estados Unidos (Los Ángeles): 12.00 p.m.

- Estados Unidos (Texas): 2.00 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 1.00 p.m.

- España – 8:00 p.m.

Canales para ver EN VIVO Manchester United vs. Arsenal por la Premier League

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el Manchester United vs. Arsenal tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN (Latinoamérica), beIN Sports, Sky Sports. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Perú: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

- Argentina: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Australia: Optus Sport.

- Bolivia: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

- Canadá: DAZN. Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur.

- Colombia: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

- Costa Rica: Sky Sports HD.

- República Dominicana: Sky HD y RUSH.

- Ecuador: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

- El Salvador: Sky Sports HD.

- Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct y Canal+ Sport.

- Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go y Sky Sport UHD.

- Guatemala: Sky Sport HD. Honduras: Sky Sport HD.

- Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go

- Italia y Sky Sport Football.

- Jamaica: RUSH. Japón: DAZN.

- México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

- Nueva Zelanda: Spark Sport.

- Nicaragua: Sky Sport HD.

- Panamá: Sky Sport HD.

- Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

- Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV2.

- Puerto Rico: Sky Sport HD.

- España DAZN Spain

- Inglaterra: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League y Sky Sports Main Event.

- Estados Unidos: UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSN y Telemundo Deportes En Vivo.

- Uruguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Venezuela: ESPN Play Sur y ESPN 2 Andina.