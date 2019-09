Jugadores del Melgar: “El negocio es para Lima”

Jorge Jiménez

La calentura tras el empate y los yerros arbitrales, ya había pasado. Por ello, no se puede decir que Irven Ávila habló en caliente o quiso desfogar su bronca.

Muy tranquilo, dio a entender que se favorece a los equipos de Lima: “El fútbol es un negocio y si no están los equipos que más venden, no es negocio. Nos están cobrando a los equipos de provincias cosas que no deben”.

El Cholito recordó que alguna vez estuvo “del otro lado”, o sea vistiendo las sedas del Sporting Cristal de Lima.

“Vamos a pelear hasta el final y tratar de mejorar tras los errores que nos matan”, dijo el delantero.

Reconocen error

El árbitro Hibert Villegas se retiró del estadio sin protección policial y en un taxi particular. “Habría que revisar bien la jugada de Cáceda, pero (eso) de que los porteros son intocables no es cierto. Yo vi a mi juez de línea y, por eso, anulé la jugada de Cuesta”, dijo.

El cuarteto arbitral se llevó 8 000 soles tras el partido, el línea fue Wilfredo Blas.

Lamento de Cáceda

“Si tengo que aceptar un error mío, lo hago, pero lo que pasó ante Comercio da pena, tristeza, no fue error mío”, dijo Carlos Cáceda.

El portero de Melgar siente que hay cólera en contra del equipo y se ve reflejada en lo que cobran los árbitros.

“Lo que hacen los árbitros influye en el resultado. Nadie justifica que tengamos errores y que fallemos goles,pero así es el fútbol”, apuntó.