Perú vs. Uruguay: dónde y cómo comprar entradas para el amistoso [VIDEO]

La selección peruana se medirá ante Uruguay en dos partidos amistosos. El primero se jugará en Montevideo el viernes 11 de octubre, mientras que el segundo en Lima el martes 15 del mismo mes. De esta forma, el equipo de Ricardo Gareca se prepara para las próximas Eliminatorias Qatar 2022, que iniciarán el próximo año.

Las entradas para el partido Perú vs. Uruguay, que se jugará en el Estadio Nacional de Lima, estarán habilitadas a partir del 30 de setiembre al mediodía a través de la plataforma Joinnus.

“¡No te quedes sin ser parte de la fiesta!‬ ‪A partir de hoy, y desde las 12:00 pm., consigue tus entradas a través de Joinnus. Acompañemos a nuestra Blanquirroja en su amistoso internacional ante Uruguay y continuemos demostrando que somos la mejor hinchada del mundo”, se puede leer en la publicación que hizo la selección peruana en redes sociales.

El precio de las entradas para el partido Perú vs. Uruguay están desde los 99 hasta 199 soles y solo podrán ser adquiridas mediante la página web de Joinnus.

Cabe mencionar que Ricardo Gareca ya tiene a sus convocados para el amistoso de la selección peruana ante Uruguay. La gran ausencia de la nómina fue Raúl Ruidíaz, mientras que las sorpresas fueron Alfageme y el regreso de Paolo Guerrero.

Sobre la no convocatoria de Ruidíaz, el profesor Ricardo Gareca comentó que ya tiene conocimiento de las habilidades de la Pulga y que por eso prefiere observar a otro jugador. “No hay una razón particular para no convocar a Raúl, es el jugador más convocado en nuestra época. Como ya tenemos conocimiento de él de tantas participaciones que ha tenido ahora nos gustaría ver a Reyna también en esa posición”, dijo.

Entradas para el Perú vs. Uruguay

Precio de las entradas para el Perú vs. Uruguay

- Norte: 99 soles.

- Sur: 99 soles.

- Oriente: desde 159 soles.

- Occidente: desde 199 soles.