Alianza Lima cayó 1-0 ante Universitario de Deportes en el clásico disputado el domingo en el estadio Monumental. No obstante, las miradas se han puesto sobre la terna arbitral del encuentro, quienes no cobraron un claro penal sobre Federico Rodríguez, atacante blanquiazul.

El directivo de Alianza Lima, César Torres, conversó con el medio ovación.pe y dio sus impresiones sobre lo que fue el arbitraje en el superclásico peruano entre Universitario de Deportes y los blanquiazules.

“Si bien somos autocríticos en decir que no ganamos los partidos porque no hicimos los goles necesarios, no podemos ocultar los horrores que han venido cometiendo los árbitros en contra de Alianza Lima. Lo de ayer en el Clásico fue la gota rebalsó el vaso porque no nos cobraron un clarísimo penal”, empezó Balón Torres.

“Realmente me cuesta creer que ni Joel Alarcón ni el árbitro asistente de occidente ni el juez que estuvo detrás del arco no se hayan percatado que Corzo tomó del cuerpo a Federico Rodríguez de manera escandalosa”, comentó el dirigente de Alianza Lima.

“No quiero creer que los árbitros están siendo rigurosos con Alianza Lima porque simplemente fuimos uno de los pocos clubes que se opusieron al tema de los estatutos de la FPF. Tal vez Lozano y compañía nos estén pasando factura a todos aquellos equipos que no están de acuerdo con lo que pretende hacer la FPF y están favoreciendo a otros", disparó César Torres.

"Si pensamos mal, podríamos llegar a esa conclusión, incluso Alianza Lima es uno de los equipos que no recibió ni un sol de lo que le corresponde de la FPF, en cambio hubo otros que sí recibieron. Si es así esto ya huele mal y nos van a seguir perjudicando”, aseveró el directivo blanquiazul.

“Hoy presentaremos nuestra queja formal porque no nos parece justa la manera cómo están procediendo con Alianza Lima. Partido a partido nos vienen perjudicando y ahí están las imágenes que no me dejan mentir. Lo de ayer en Clásico fue escandaloso, fuimos duramente perjudicados. Yo no pido que nos favorezcan, simplemente que cobren lo justo, nada más”, concluyó César Torres.