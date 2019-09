Universitario vs. Alianza: Rafael Guarderas y su emotivo llanto tras ganar el clásico [VIDEO]

No es raro que las emociones de algunos hinchas afloren cuando su equipo obtiene un triunfo importante. Rafael Guarderas, jugador de Universitario, no fue la excepción. El volante crema mostró su lado más sensible cuando, al final del partido, fue buscado por las cámaras de televisión para brindar sus declaraciones por la victoria de los cremas.

“(Me siento) feliz, emocionado. Volver así es lindo. Sé que todavía no logramos nada, pero es una emoción grande para mí por todo lo que me ha costado", declaró entre lágrimas para GolPerú.

También invocó a los hinchas cremas a seguir yendo al estadio para alentar al equipo. "Ojalá que no sea cosa de un partido y que de acá hasta fin de año lo veamos igual de lleno”, agregó Guarderas.

Consultado sobre si sentía que este era el partido más importante de su carrera, “Rafa” recordó el campeonato que obtuvo con la 'U' en 2013. “Tuve la dicha de jugar una final, de salir campeón, pero no tenía el peso que tengo ahora con el equipo. Sumado a eso, creo que sí”, finalizó.

Escucha aquí las declaraciones de Rafael Guarderas:

Con este triunfo, Universitario se afianza en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 22 puntos. Alianza, por su parte, se quedó en la tercera casilla con 17 unidades, empatando en puntaje con Sporting Cristal y Carlos Manucci.

La próxima jornada, Universitario visitará al Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, mientras que Alianza Lima recibirá a Pirata FC.