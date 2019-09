Selección peruana: Christian Cueva se defiende

Por: Milagros Crisanto

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Y es que el jugador de Santos de Brasil, y convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de octubre contra Uruguay, protagonizó un video en el que se le ve peleando en un restaurant en Sao Paulo en horas de la noche.

Fue el propio jugador quien salió a aclarar lo sucedido, asegurando que se encontraba en un restaurante-bar y que reaccionó ante la agresión física de un pseudohincha del conjunto brasileño. “Tuve una cena con un amigo y una gente que me trajo una propuesta de Goias para ir a préstamo. Era un sitio que era un restaurante-bar, que está a tres cuadras de mi casa. Y al momento de irme para mi casa recibí agresiones verbales, que es normal y lo entiendo, pero hubo una agresión física, y ahí es donde yo reacciono y eso es lo que quiero aclarar, porque en ningún momento he estado yo bebiendo”, declaró ‘Aladino’ para RPP.

“Me defendí ante una agresión, porque una persona ‘x’ me tiró una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o esperar que me revienten la cabeza para responder. La agresión física no la voy a permitir y creo que ningún ser humano tampoco”, acotó tras asegurar que la persona que lo agarra es una señora que se encontraba en el lugar. “Se dice que estaba con mi esposa y eso no es verdad, ella está en Lima. Esa señora estaba ahí y me agarró, le agradezco porque no sé qué hubiese pasado”.

El volante explicó también que no existe una suspensión por parte del Santos por lo sucedido. “No estoy jugando por decisión del entrenador. Yo no quiero que se haga un circo de esto. Christian Cueva no siempre comete el error. Pido las disculpas del caso, yo no le estoy faltando el respeto a nadie. Me defendí ante una agresión, no quiero manchar más mi imagen”, finalizó.

- Hizo mea culpa. Hay que recordar que Christian Cueva fue portada en los medios de comunicación meses atrás por la difusión de un video en el que se le ve en estado de ebriedad miccionando en la calle cerca al aeropuerto Jorge Chávez.