Irven Ávila desliza supuesto favoritismo para los equipos grandes en el Torneo Clausura [VIDEO]

Melgar igualó de local 1-1 ante Unión Comercio en un partido que dejó otra polémica actuación del árbitro principal. Irven Ávila, delantero del equipo arequipeño, se mostró mortificado por ello y manifestó que hay favorecimientos para los equipos grandes de Lima.

El atacante declaró a la prensa arequipeña luego del partido y aseguró todos están molestos porque el arbitaje les cobran todo en contra, pero pelearán hasta el final.

“El fútbol es un negocio en el que si no está un equipo grande no es negocio. En la final ya está Binacional, sino llega un cuadro importante será muy difícil que se venda (el partido). Me tocó estar del otro lado, es muy indignante pelear contra todo esto”, manifestó Irven Ávila.

Irven Ávila rememoró las críticas del técnico de Sport Huancayo hacia los árbitros y aseguró que sus compañeros se unen a sus quejas. Exigió mayor imparcialidad.

El cuadro dirigido por Diego Osella ocupa el sétimo lugar del Torneo Clausura con 14 puntos tras este resultado. En el próximo encuentro el cuadro characato deberá visitar Huánuco para enfrentar a Alianza Universidad.