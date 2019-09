Chileno se burló de uruguayos en partido y tuvo que escapar corriendo para que no lo golpeen [VIDEO]

La selección chilena logró un contundente triunfo sobre su similar de Uruguay por un marcador de 6-3, accediendo así a las semifinales del Mundial de fútbol 7 en Roma. El partido fue viral en YouTube.

La goleada de la selección chilena estuvo marcada por un tenso momento. Rodrigo Asenjo recibió un perfecto balón para anotar el sexto tanto, sin embargo, se agachó y empujó la pelota con la cabeza. La situación no fue pasada por alta para los uruguayos, quienes rápidamente fueron a buscarlo.

Más de un uruguayo trato de agarrarlo a golpes y darle algunas patadas. El enojo de los celestes fue tal, que dos terminaron chocando entre sí. Rodrigo Asenjo tuvo que correr hacia el banquillo chileno para evitar alguna lesión por los golpes. La jugada se hizo viral en YouTube.

Rodrigo Asenjo conversó con el medio chileno 24 horas y explicó que el partido se fue poniendo complicad cuando los uruguayos les pegaban y les decían de todo en la cancha.

“La jugada del gol fue fortuita ahí uno no piensa en nada, reaccionas en el momento y después que hago el gol, escucho las puteadas de los uruguayos, me empiezan a perseguir. Atiné a correr, me quedó ahí y me comen vivo, pero pude zafar de eso y se calentó todo, me pusieron amarilla. Ojalá no me suspendan del campeonato”, compartió Rodrigo Asenjo.

“Ahora bien, si la hace un argentino o uruguayo a un equipo de Chile ahí dicen que está bien, que son cancheros y bla bla… Pero acá los chilenos pueden tener su opinión y la respeto pero como dije anteriormente ya está y que se disfrute en vez de criticar”, indicó el chileno.

"in duda hay que tener huevos para calentar de esa manera a los uruguayos, que pegaban como locos cuando recibíamos el balón de espalda”, concluyó Rodrigo Asenjo sobre su jugada, la cual ya es viral en YouTube.