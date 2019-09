Cueva sobre video peleando con hincha: “Me tiró una botella y no me voy a quedar de brazos cruzados”

El periodista brasileño Fabiano Farah publicó en su perfil de Twitter un video en el que se observa a Christian Cueva, jugador de la selección peruana, peleándose con un hincha del Santos. En cuestión de minutos las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Ante este hecho, Christian Cueva decidió manifestarse para brindar su descargo. "Yo no comencé el error sino me hubiese ido sabiendo que me iba a exponer. Incluso hubieron hinchas que me pidieron fotos. Habían señores mayores, señaló el jugador de la selección peruana a RPP.

Asimismo, Aladino comentó que nunca va a permitir que lo agredan físicamente. “Me defendí de una agresión de una persona X que me agredió tirando una botella. No me voy a quedar de brazos cruzados o espero que salga con la cabeza sangrada. Muchas personas piensan que están con la razón y de por ser una persona pública no debo reaccionar. La agresión física no lo voy a permitir”, señaló.

Christian Cueva también pidió disculpas a la hinchada del Santos tras el incidente. “Quiero pedir las disculpas del caso. No le estoy faltando el respeto a un hincha del Santos”, agregó.

PUEDES VER Eddie Fleischman y su dura crítica contra Christian Cueva por video en el que se pelea

Por último, Christian Cueva aseguró que el Santos no lo ha sancionado tras la difusión de ese polémico video. “No hay suspensión. Que yo no esté jugando es una decisión del entrenador. No quiero que se agrande el tema”, concluyó.

Recordemos que pese a su casi nula continuidad en el Santos, Christian Cueva ha sido llamado a la selección peruana para los amistosos ante Uruguay programados para el viernes 11 de octubre en Montevideo y el 15 de octubre en Lima.