Se acabó el amor: Guerrero borró sus fotos con Flamengo en Instagram

Las críticas que le llovieron a Paolo Guerrero en las últimas semanas siguen generando noticia en Brasil. Como se recuerda, el delantero peruano fue expulsado en la última visita de su equipo a Flamengo, su exequipo, por lo que fue abucheado por la ‘torcida’ en el Maracaná.

Todo no acabó ahí, al salir del campo, el jugador tuvo gestos obscenos con quienes años anteriores coreaban su nombre. Al parecer, la relación entre ambos ya no sería la misma, hasta el punto que en las últimas horas el ‘Depredador’ eliminó sus fotos con la camiseta de su exclub de su cuenta de Instagram.

Los hinchas del Flamengo no pasaron por alto esta acción. Es más, le han pedido que borre otras tres fotografías que quedan en su red social de fotos con la camiseta del club brasileño.

La impresión que dejó el jugador será imborrable para la hinchada: al salir del campo, Guerrero insultó, hizo gestos obscenos y desafió a todos los asistentes al Maracaná. Todo inició en el juego de ida de la Copa Libertadores, cuando tuvo que soportar los improperios que venían de las gradas.

El punto no quedó ahí. Su técnico en Internacional se pronunció sobre cómo afectó su actitud al equipo. “El equilibrio mental es muy importante. Tenemos que estar emocionalmente muy fuertes. Cuando las cosas están bien, es fácil. Es difícil cuando las cosas no están bien. Me gusta mucho Guerrero, pero él no puede hacer lo que hizo”, declaró Jorge Jesús.

Foto: Instagram/Guerrero9

Como consecuencia, el informe del árbitro de aquel partido, Luiz Flávio de Oliveira, es sepulcral. En él indica que el jugador le mostró el dedo medio al cuarto juez mientras los insultaba en inglés. "... luego se dirige hacia mí, golpeando al aire, pateando el piso y pronunciando las palabras “f***you, f***you, f***you”. Necesitó ser calmado por sus compañeros para abandonar el campo de juego”, termina el escrito.

En los medios brasileños trascendió que el ‘Depredador’ podría recibir hasta cinco fechas de sanción en la liga de Brasil. Todo podría complicarse por las imágenes que quedaron registradas en la televisión local. En Internacional, la directiva espera la resolución para poder apelar.