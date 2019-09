El reencuentro de Riquelme y el niño del alambrado que será recogebolas en su despedida [VIDEO]

El argentino Juan Román Riquelme se despide oficialmente de las canchas el próximo 12 de diciembre y para que esta fecha sea especial en todo sentido, inició una singular búsqueda con un final feliz.

Hace cinco años, un niño se trepó en el alambrado de la Bombonera para ver cómo la leyenda del Boca Juniors anotaba un corner ante Argentinos. Ese recuerdo sigue vigente en la mente de Riquelme, quien buscó al pequeño para que lo acompañe en su despedida.

A pesar de que Juan Román Riquelme se retiró del fútbol profesional el pasado 25 de marzo de 2015, tres años después se realizará el partido en el que le dirá adiós a las canchas.

“Hace 5 años Román unió lo que un alambrado separaba. Queremos volver a hacerlo, ¿te sumas? Si reconoces a este chico etiquétalo en los comentarios, con el 10 lo estamos buscando”, iniciaba la convocatoria en Instagram.

Tras volverse viral, por fin, pudieron dar con Joaquín Vega, un niño de 11 años que será un invitado especial del encuentro y, además, será el ‘recogebolas’.

Sobre la primera vez que conoció al exseleccionado argentino, el pequeño, que en esa ocasión estaba agarrado del alambrado de la Bombonera, compartió una de las anécdotas que recordará toda la vida.

Juan Román Riquelme y el niño del alambrado en la Bombonera. Foto: captura

“Volví del colegio y mi mamá me contó lo que había pasado de que me estaban buscando. Me emocioné mucho por eso. Agradezco a todos los que me ayudaron a que venga hasta acá”, contó Joaquín, también conocido como Pepo.

La anécdota quedó tan marcada en Joaquín y el futbolista que, esta vez, Román lo quiere volver a ver. “Quiero invitarte para que seas uno de los alcanzapelotas ese día. Bah, si vos querés. Si te deja tu viejo, ja”, convocó el argentino.

Tras aceptar la invitación, el padre del menor expresó su agradecimiento. Además, Joaquín no pudo evitar mostrar su felicidad con el gesto que tuvo Riquelme, su ídolo. “Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a que venga hasta acá, muchas gracias", sostuvo el niño.