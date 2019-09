Ver EN VIVO Barcelona vs. Getafe: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por La Liga?

Transmisión Barcelona vs. Getafe EN VIVO | Ver Barça vs. Getafe Gratis por Internet | YouTube | Chocan este sábado (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN 2, Movistar LaLiga, SKY Sports y beIN Sports) por la jornada 7 de la Liga Santander 2019-2020.

Este partido entre el FC Barcelona y Getafe, que no tendrá la presencia de Lionel Messi por lesión, se llevará a cabo en el Coliseum Alfonso Pérez y podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen final a través de La República deportes.

Barcelona vs. Getafe: Horario para ver partido de la Liga Santander

La transmisión del Barcelona vs. Getafe EN VIVO, en donde el conjunto azulgrana intentará para volver a meterse entre los primeros lugares de La Liga, está pactado para las 4:00 p. m. (hora en España). Aquí te dejamos el horario del partido del fútbol español:

México - 9:00 a. m.

Perú - 9:00 a. m.

Ecuador - 9:00 a. m.

Colombia - 9:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami y Florida) - 10:00 a. m.

Venezuela - 10:00 a. m.

Bolivia - 10:00 a. m.

Paraguay - 10:00 a. m.

Argentina - 11:00 a. m.

Chile - 11:00 a. m.

Uruguay - 11:00 a. m.

Brasil - 11:00 a. m.

El FC Barcelona (7° con 10 unidades), a cuatro puntos del líder Real Madrid, visita al Getafe con la sensible baja de su capitán Lionel Messi, quien volvió a lesionarse el último martes ante el Villarreal en su primer partido como titular tras su vuelta de otra lesión.

El astro argentino apenas ha jugado 121 minutos en tres partidos, desde que regresó a las canchas frente al Borussia Dortmund el 17 de septiembre (0-0) en la primera fecha de la Champions League 2019-2020.

"No sé cuánto tiempo pueda estar de baja. “En principio no es una lesión grave, es una pequeña elongación. Hay que ver cuándo puede volver a jugar. Esperamos que pronto esté con el equipo”, dijo el técnico Ernesto Valverde en la previa del Barcelona vs. Getafe.

El Barça no puede permitirse más tropiezos en un irregular inicio de curso si no quieren alejarse de los puestos cabeceros. “Tenemos que dar un paso al frente porque no estamos consiguiendo buenos resultados. El Getafe nos va a obligar mucho y tendremos que salir con mucha fortaleza. Es un rival que te puede pasar por encima en cualquier momento”, avisó el estratega español.

Por su parte, los Azulones se ubican en la décima casilla con 7 puntos, lo que es producto de una victoria, cuatro empates y una derrota. El encuentro más reciente de los dirigidos por Pepe Bordalás fue de visita ante el Valencia, con el que igualaron 3-3 en uno de los mejores partidos de la Liga Santander hasta el momento.

Canal de transmisión para ver EN VIVO Barcelona vs. Getafe por Liga Santander

Para poder estar al tanto de todos los pormenores del Barcelona vs. Getafe EN VIVO por la Liga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión:

Perú y en el resto de Sudamérica: ESPN 2 EN VIVO

España: Movistar LaLiga EN VIVO y LaLiga TV EN VIVO

México: SKY Sports EN VIVO

Estados Unidos: beIN SPORTS EN VIVO

Barcelona vs. Getafe: Pronóstico y/o apuestas del partido por Liga Santander

Te Apuesto: Getafe (4.20), empate (3.30), FC Barcelona (1.85)

Inkabet: Getafe (4.60), empate (3.60), FC Barcelona (1.90)

Betsson: Getafe (4.50), empate (3.55), FC Barcelona (1.84)

Bet365: Getafe (4.33), empate (3.40), FC Barcelona (1.85)

Alineaciones probables del Barcelona vs. Getafe por la Liga Santander

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Júnior Firpo, Clement Lenglet, Gerard Piqué, Nelson Semedo; Arthur, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Antonie Griezmann, Ousmane Dembelé, Luis Suárez.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jaime Mata y Jorge Molina.