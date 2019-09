Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO: en una nueva edición del derbi madrileño por La Liga

Atlético Madrid vs. Real Madrid HOY cara a cara EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN EN DIRECTO GRATIS | Atlético Madrid recibe al Real Madrid en el ‘Wanda Metropolitano’ por la jornada 7 de la Liga Santander a partir de las 14:00 p. m. (hora peruana) vía DirecTV Sports, SKY HD, beIN Sports y Movistar.

La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Atlético Madrid vs. Real Madrid GRATIS gracias a las señales de DirecTV Sports, SKY HD, beIN Sports y Movistar. En el streaming encontrarás todos los pormenores del encuentro: alineaciones confirmadas, goles, guía de canales para ver el derbi de la capital española, hora del clásico madridista y más.

La escuadra ‘merengue’, líder en solitario de la Liga Santander, visita la casa del Atlético de Madrid (2°) en el partido más atractivo de la fecha.

En el conjunto blanco iniciará las acciones Eden Hazard, quien quiere estrenarse como goleador del Real Madrid y el momento ideal podría ser contra el Atlético de Madrid en el clásico madrileño.

Después del clásico entre Barcelona y Real Madrid, el derbi de la capital española es el partido más esperado de la liga ibérica. Y con el cuadro ‘albo’ al frente del campeonato español, un punto por encima del Atlético, el vencedor tomaría un buen impulso en la pugna por el título liguero.

“En estos partidos sabes cómo son las sensaciones, la pasión, la rivalidad de las aficiones… especialmente cuando son dos equipos de la misma ciudad como el Real Madrid y el Atlético. Mi deseo para el derbi es marcar y ganar”, señaló en la previa Eden Hazard.

El encuentro en el coloso del ‘Wanda Metropolitano’ tendrá al popular ‘Duque’ frente a frente con Diego Costa, su excompañero en Chelsea.

Con el español Álvaro Morata suspendido, el director técnico Diego Simeone no tendrá otra alternativa que alinear al ‘lagarto’ junto a la ‘joya’ del conjunto ‘colchonero’ João Félix.

Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO: posibles alineaciones del derbi

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo/Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Benzema, Hazard.

DT. Zinedine Zidane

Atlético Madrid: Jan Oblak; Trippier, Giménez, Savic, Renan Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.

DT. Diego Simeone

